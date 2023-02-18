الامارات | سائق يكسر الإشارة الحمراء ويتسبب في حادث جسيم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بثت شرطة أبوظبي أخيراً فيديو بالتعاون مع مركز التحكم والمتابعة لحادث جسيم وقع بسبب عدم تركيز السائق على مسار الطريق، لافتة إلى أن الانشغال بغير القيادة يؤدي إلى الانحراف المفاجئ للمركبة بسبب استخدام الهاتف لتصفح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، أو إجراء مكالمة، أو التقاط الصور.

ودعت السائقين إلى عدم الانشغال بغير الطريق أثناء عبور التقاطعات والإشارات الضوئية، منبهة للنتائج الخطيرة التي قد تقع عند التشتت الذهني للسائق وعبور الإشارة الضوئية، خصوصاً باتجاه اليسار. كما دعتهم إلى الانتباه للمشاة وعلامات الطريق ومحيطه، وإرشادات عناصر المرور والتقيد بها، تجنباً لوقوع الحوادث، موضحة أن «قيام السائق بأكثر من عمل واحد في الوقت نفسه أثناء القيادة أمر محفوف بالخطر».

وذكرت أن القانون الاتحادي بين أن مخالفة تجاوز المركبة للإشارة الضوئية الحمراء هي 1000 درهم و12 نقطة مرورية وحجز المركبة 30 يوماً. وحدد القانون رقم (5) لسنة 2020م بشأن حجز المركبات في إمارة أبوظبي القيمة المالية لفك حجز المركبة بـ50 ألف درهم، على أن تحجز المركبة إلى حين دفع القيمة المالية لمدة أقصاها ثلاثة أشهر. وفي حال عدم سداد المستحقات تحال المركبة للبيع في المزاد العلني.