الامارات | أروقة المحاكم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فوجئ سائق مركبة تركها في إحدى الساحات الرملية، برجل نائم في داخلها، ولاحظ أن الزجاج الجانبي الأمامي للسيارة محطم، واستنتج أنه تسلل إلى المركبة بعد تمرير يده من خلالها وفتح الباب، فأبلغ الشرطة.

وأفاد السائق بأن السيارة مملوكة للشركة التي يعمل لديها، وبأنه مكلف بقيادتها. وقال إنه عثر على المتهم نائماً في داخلها، وشعر بأنه لم يكن في حالة طبيعية حين فعل ذلك.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم إتلاف مال منقول، (زجاج المركبة)، وتعاطي المشروبات الكحولية في غير الأحوال المصرح بها، وقضت المحكمة بحبسه شهراً وتغريمه ألف درهم وإبعاده عن الدولة.