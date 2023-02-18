الامارات | قصص

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحولت مشادة كلامية بسبب موقف عابر إلى عملية اعتداء من قبل ستة آسيويين (قبض على أربعة منهم) بعصي وأسلحة بيضاء على ثلاثة أشخاص من جنسية عربية، وأحيل المتهمون إلى النيابة العامة، ومنها إلى محكمة أول درجة التي قضت بحبسهم شهراً وتغريم كل منهم 10 آلاف درهم وإبعادهم عن الدولة.

وأفادت تفاصيل الواقعة، حسبما ورد في تحقيقات النيابة العامة في دبي، بأن المجني عليهم كانوا يسيرون في ساعة متأخرة من الليل بمنطقة السوق الكبير، وقابلهم في الطريق اثنان من المتهمين وبرفقتهما فتاتان، فنظر المجني عليهم ناحيتهما، ما أثار غضبهما، وسأل أحدهما غاضباً بلغة عربية ركيكة عن سبب نظرهم إليهما، ثم أخرج سكيناً من ملابسه ولوح بها في وجوههم.

وأشارت أوراق الدعوى إلى أن المتهمين اللذين أثارا المشكلة استدعيا أشخاصاً آخرين، كانوا موجودين بالمكان ذاته، وشرعوا في الاعتداء على المجني عليهم، وسببوا لهم إصابات متفاوتة، ثم فروا من المكان.

وأجرت الشرطة تحرياتها وتوصلت إلى مكان أحد المتهمين، فتم إعداد كمين له وضبطه، وأقر بتورطه في الواقعة، مشيراً إلى أنه كان برفقة آخرين لتناول العشاء، ثم شاهدوا المجني عليهم، مدعياً أنهم لم يكونوا الطرف الذي بدأ الشجار لكن أحد المجني عليهم.