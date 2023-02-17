الامارات | «أحمد مجان».. كل يوم ابتكار جديد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال المخترع الإماراتي أحمد مجان لـ«الإمارات اليوم» إنه حلم، على مدى 50 عاماً، بإنتاج فكرة جديدة لابتكار جديد كل يوم، لاسيما وأن «الاختراع هو نواة لفكرة تنطلق من حاجة شخص أو مجتمع إليها»، مشيراً إلى أنه وهب حياته كلها للعلم في سبيل خدمة مجتمعه ووطنه.

واعتبر مجان، الذي شارك في العديد من المسابقات الدولية وحصد العديد من الجوائز خلالها، أن «كل إنسان هو مخترع بالضرورة، فكلمة اختراع نفسها تعني تخيل مسارات يمكن تطبيقها في الواقع».

ولفت إلى أنه حصد أربع ميداليات (ذهبية وفضيتان وبرونزية) في المعرض الدولي الـ66 للأفكار والاختراعات والابتكارات (إينا)، الذي أقيم في مركز المعارض في نورنبرغ الألمانية، كما حاز ثلاث ذهبيات وفضيتين في مسابقة التحدي الدولي للابتكار والاختراع التي أقيمت في تورنتو بكندا، فضلاً عن حصوله على لقب أفضل المخترعين وصاحب أفضل اختراع بالشرق الأوسط، فيما جاوز عدد ميدالياته العالمية 40 ميدالية خلال الفترة من 2011 إلى 2018.

ويُعد أحمد مجان أول رئيس لجمعية المخترعين الإماراتية، التي تأسست في نوفمبر عام 2019، حيث انتخب رئيساً لها. وقال إن «الهدف من تأسيس الجمعية هو خلق جيل من المخترعين المنتجين القادرين على جعل الابتكار أسلوب حياة وثقافة يومية».

ويسعى مجان عبر الجمعية لتحقيق رؤية واضحة لمستقبل الاختراع المحلي كمنتج وطني قابل للتصنيع والتصدير بأيادٍ إماراتية، وتمكين الشباب من وسائل الدعم والتمويل لإحداث نهضة ابتكارية تبدأ من الأسرة، وتنطلق من المدرسة، وتمتد إلى المؤسسات الحكومية والخاصة لتصبح ثقافة مجتمعية. وكانت مبادرة «أوائل الإمارات»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عام 2014، قد سلّطت الضوء على عدد من النماذج الإماراتية المشرفة، التي أسهمت في تحقيق إنجازات مضيئة في تاريخ الدولة خلال الـ50 عاماً الأولى من تأسيسها.

ويُعد المخترع الإماراتي أحمد مجان أحد أبرز المُكرمين ضمن المبادرة، لكونه «أول مخترع إماراتي» حصل على ميداليات متنوعة في معارض الاختراعات العالمية، إذ تُبرز اختراعاته اتجاهه للاعتماد على التقنيات الذكية والطاقة النظيفة كبديل آمن يتماشى مع السياسات الدولية بشأن حماية المناخ.

ومن أبرز الاختراعات التي نفّذها مجان جهاز تتبع الحيوانات الأليفة بالطاقة الشمسية، وجهاز الصيد بالقفص الذكي، وجهاز صيد بالبطة الذكية.

كما اخترع جهازاً لحماية أقفاص الصيد (الجراجير) من السرقة.

ومن اختراعاته أيضاً خوذة رياضية ذكية مزودة بنظام ملاحة مدمج يعمل بالطاقة الشمسية لتمكين أي راكب دراجات مصاب من طلب المساعدة، وسرج ذكي يحتوي على جهاز لقياس نبضات قلب الخيل وجهاز قياس وزن الخيّال، وجهاز بوصلة تعقّب يعمل بالطاقة الشمسية مزود بكاميرا للإشارة إلى اتجاه الخيل، وعكّاز ذكي لكبار السن يعمل على تنبيه العائلات أو سيارات الإسعاف في حالة الطوارئ، وقد تم تسجيل براءة اختراع عن هذا الابتكار في البرازيل. وحول شهر الابتكار في الإمارات، قال مجان إن المبادرات الوطنية والجهود التي تبذلها الدولة من خلال تخصيص شهر للابتكار تُعد فرصة ثمينة أمام المواهب الشابة، وحافزاً ملهماً لطلاب المدارس الشغوفين لإطلاق أفكارهم وابتكاراتهم عبر منصات احتفائية ومسابقات علمية ومعارض تفاعلية مصاحبة.

وأكد أن «التحدي الأكبر أمام الجمعية هو اكتشاف المخترعين الحقيقيين وتنمية قدراتهم وتوعيتهم بثقافة الاختراع».

وقال إن «هناك ثلاث جهات مهمة ستوقع قريباً مذكرات تفاهم مع الجمعية، هي جمعية الموهوبين، وجمعية الملكية الفكرية، لحماية الأفكار، لاسيما أننا عانينا في السابق عدم حماية اختراعاتنا قانونياً، وهو ما عملت عليه الجمعية حالياً، وبعد ذلك سنوقع مذكرة تفاهم مع متحف المستقبل، لتبني الاختراعات».

• «مجان» حصد 4 ميداليات (ذهبية وفضيتان وبرونزية) في المعرض الدولي الـ66 للأفكار والاختراعات والابتكارات.