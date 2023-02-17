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الامارات | حمدان بن محمد يُقدّم واجب العزاء في شما بنت محمد المنصوري

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الإمارات اليوم - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، اليوم الجمعة واجب العزاء في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى شما بنت محمد المنصوري، جدة كل من حسين، وجمال بن عبد الله الشعفار، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.

وقد أعرب سموه عن صادق تعازيه ومواساته إلى أسرة الفقيدة وذويها، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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