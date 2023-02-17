الامارات | السيطرة على حريق اندلع في برج سكني بعجمان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت فرق الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان وشرطة عجمان من السيطرة والتعامل مع حادث حريق نشب في أحد أبراج مجمع لؤلؤة السكني بمنطقة الراشدية1.

وتمت إجراءات مكافحة حادث الحريق بحضور وإشراف قائد عام شرطة عجمان اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي.

وأوضح النعيمي أن قوات الشرطة والدفاع المدني تمكنت من إخلاء البرج من السكان، وتمت السيطرة على الحادث وإخماده بالكامل ولاتزال عمليات التبريد مستمرة في موقع الحادث.

وأضاف أنه نتج عن الحادث اشتعال الواجهة الخارجية من البرج من جانب واحد ووصوله إلى عدد من الشقق السكنية، مع وقوع 9 حالات اختناق تم معالجتهم في موقع الحدث من قبل الإسعاف الوطني ونقل شخصان بإصابات متوسطة إلى مستشفى الشيخ خليفه لتلقي العلاج.