الامارات | "السلامة الغذائية" تُعلّق على السماح بـ"إضافة حشرات على بعض المنتجات الغذائية"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علّقت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على ما تم تداوله أخيراً، عبر مواقع التواصل الاجتماعي والوسائل الإعلامية، حول قيام بعض الدول الأوروبية بالسماح بإضافة الحشرات لبعض المنتجات الغذائية، بالتأكيد على خلو أسواق الدولة من المنتجات التي تحتوي على الحشرات و أجزائها، داعية الجمهور إلى ضرورة تحري المعلومات من الجهات الرسمية في الدولة.

وذكرت الهيئة عبر صفحاتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، أنه حسب تأكيد وزارة التغير المناخي والبيئة، فإن كافة الأغذية المتداولة في أسواق الدولة تخضع للرقابة وفق الاشتراطات الصحية واللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة، مشددة على أنه يتم التأكد من استيفاء متطلبات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية من خلال السلطات الرقابية المحلية خاصة فيما يتعلق بسلامة وصحة الأغذية، من خلال التحاليل المخبرية في المختبرات الرسمية المعتمدة التي يمكنها تحديد مصدر البروتين بدقة.

وأوضحت الهيئة أن الاشتراطات الصحية واللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة تنص على ضرورة التأكد من خلو المنتجات الغذائية من كل ما يخالف أحكام الحلال في الشريعة الإسلامية، مشيرة إلى أن اللائحة الفنية رقم 2055 -1 بشأن "الأغذية الحلال – الجزء الأول: الاشتراطات العامة للأغذية الحلال" تنص على "أن جميع أنواع الحشرات والديدان مثل النمل والنحل هي أغذية غير حلال ويستثنى من ذلك فقط الجراد وما لا يمكن التحرز منه كأجزاء النحل الساقطة في العسل."، منوهة إلى أن الموافقة على دخول أي منتج غذائي يحتوي على الحشرات أو مستخلصاتها يتطلّب الحصول على شهادة "حلال" والتي تصدر استناداً للفتاوى الصادرة من الجهات المختصة في الدولة.