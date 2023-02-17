الامارات | رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيسة كوسوفو بذكرى يوم الاستقلال

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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيسة كوسوفو بذكرى يوم الاستقلال والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، برقية تهنئة إلى فخامة الدكتورة فيوسا عثماني رئيسة جمهورية كوسوفو ، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الدكتورة فيوسا عثماني.
وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى البين كورتي رئيس وزراء جمهورية كوسوفو.
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