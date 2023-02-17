الامارات | تحويلة مرورية بالقرب من حادث حريق مصنع "صناعية عجمان"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد مدير إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة عجمان، المقدم سيف عبدالله الفلاسي، أنه جرى عمل تحويلة مرورية بالقرب من موقع حادث حريق صناعية عجمان لتسهيل حركة وانسيابية المرور بالمنطقة.

وأوضح الفلاسي لـ"الإمارات اليوم"، أن الحريق لم يتسبب في أزمة مرورية، لاسيما وأنه بعيد عن المناطق السكنية، ولكن جرى اتخاذ إجراء عاجل تجنباً لأي ازدحام محتمل، وحتى يسهل على فرق الدفاع المدني القيام بعملها.

ووقع حادث حريق متطور في مصنع لزيوت التشحيم في منطقة صناعية عجمان الساعة الثالثة والنصف من فجر اليوم.

ونتج عنه احتراق المصنع وبناية سكنية ومطبعة ومستودعات وعدد من السيارات المتوقفة في الموقع.

وتمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على الحريق حاليا، بالمشاركة مع وحدات دعم من الشارقة ودبي وأم القيوين في عمليات الإطفاء، ومساندة ودعم من شرطة عجمان.

السيطرة على حريق متطور في صناعية عجمان.. فيديو