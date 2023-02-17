الامارات | السيطرة على حريق متطور في صناعية عجمان.. فيديو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت فرق الدفاع المدني بعجمان بالمشاركة مع وحدات دعم من الشارقة ودبي وأم القيوين من السيطرة على حادث حريق متطور وقع في مصنع لزيوت التشحيم في منطقة صناعية عجمان الساعة الثالثة والنصف من فجر اليوم، وذلك كما ذكرت شرطة عجمان عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "انستغرام".

ونتج عن الحريق، احترق المصنع وبناية سكنية ومطبعة ومستودعات وعدد من السيارات المتوقفة في الموقع.

وتمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على الحريق حاليا، بالمشاركة مع وحدات دعم من الشارقة ودبي وام القيوين في عمليات الاطفاء، ومسانده ودعم من شرطه عجمان، بحضور مباشر ومتابعة من سعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، والعميد عبدالله سيف المطروشي مدير عام العمليات الشرطية بشرطة عجمان، والعقيد رائد عبيد الزعابي مدير عام الدفاع المدني بعجمان.

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