الامارات | «العالمية للحكومات» تطلق طبعة خاصة من «الحكومة المرنة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت القمة العالمية للحكومات طبعة خاصة من كتاب «الحكومة المرنة.. وجهات نظر جديدة في الإدارة العامة»، بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.

ويتكون الكتاب من 23 فصلاً، ويتعمق في موضوع الحكومات المرنة، ويقدم رؤى تمتد من التطور النظري للموضوع إلى الدروس العملية، كما يتطرق إلى موضوعات مختلفة، مثل إعادة الهيكلة الحكومية، والرقمنة، وإدارة الأزمات، وبناء الثقة والسمعة، والمهارات العسكرية والحكومية، وإدارة المعرفة، والتدويل، والرعاية الصحية، والتعليم، والنظرية الأكاديمية.

ويتألف من سبعة محاور، هي: المفاهيم والوقائع، والتفكير المنظومي، والتدقيق في المستقبل، وبناء الثقة، والتحديات العابرة للحدود، والتواصل الاستراتيجي، والابتكار. فيما ضرب الكتاب بعض الأمثلة على التحديات التي قد تواجه الحكومة المرنة، مثل أن أدواتها غالباً ما تصبح بديلاً عن التفكير الاستراتيجي، ومن الممكن أن يتم التركيز من خلالها بشكل مبالغ فيه على شروط الحدود الضيقة المفروضة ذاتياً بدلاً من اتخاذ منظور أوسع للقيمة العامة.