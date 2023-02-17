الامارات | «الدعم الاجتماعي» في رأس الخيمة يتعامل مع 549 حالة العام الماضي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد مركز الدعم الاجتماعي في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، بأنه تعامل مع 549 حالة وقدم 66 استشارة خلال العام الماضي، وذلك من خلال أربعة أفرع يضمها المركز حرصت على تعزيز رسالة استراتيجية وزارة الداخلية، المتمثلة في العمل بفاعلية وكفاءة لتعزيز جودة الحياة لمجتمع الإمارات من خلال تقديم خدمات استباقية وذكية ومبتكرة، حفاظاً على الأرواح والأعراض والممتلكات.

وأفاد مدير المركز، المقدم الدكتور أحمد إبراهيم سبيعان، بأن المركز يحرص على تطوير العمل الشرطي المجتمعي وتقديم الحلول الملائمة وتوفير الدعم اللازم لمختلف الحالات المجتمعية، والتعامل معها باحترافية ووضع أفضل الحلول التي تلائم المشكلات مع تقديم النصح الكامل والإرشاد، للخلافات الأسرية والجنح وقضايا الابتزاز والتنمر وغيرها من القضايا، وتوفير كل أوجه الدعم النفسي والاجتماعي وتقديم النصائح والتوعية للأفراد لتجنب السلوكيات السلبية، وإحلال الاستقرار المجتمعي.

وأكد أن المركز لا يغفل عن شؤون الأسرة والطفل، باعتبارهما من أهم شرائح المجتمع، وحرص على توفير الرعاية والاهتمام بأمن واستقرار الأسر والأطفال من خلال طرح العديد من المبادرات والحملات التي تسهم في ترسيخ القيم الإيجابية وتعزز الرعاية السليمة للأسرة والأبناء في بيئة تحفزهم على تنمية إمكاناتهم وقدراتهم واكتشاف مواهبهم الإبداعية، ضمن جهود شرطة رأس الخيمة، في تعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي.