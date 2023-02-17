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الامارات | انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً يصبح مغبراً أحياناً، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ويكون رطباً ليلاً وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر تكون مثيرة للغبار والأتربة نهاراً تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

كما توقّع أن تكون حركة الرياح شمالية غربية 15 كم/س إلى 30 تصل إلى 50 كم/س على البحر، ويكون الموج في الخليج العربي مضطرباً إلى شديد الاضطراب، ويحدث المد الأول عند الساعة 09:20 والمد الثاني عند الساعة 01:18 والجزر الأول عند الساعة 17:59 والجزر الثاني عند الساعة 04:31.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 20:36 والمد الثاني عند الساعة 07:16، والجزر الأول عند الساعة 13:16 والجزر الثاني عند الساعة 02:12.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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