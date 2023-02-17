الامارات | «حمدان الطبية» تعقد ندوتها الأولى حول الأمراض المعدية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية ندوتها الافتراضية الأولى من سلسلة ندوات الفائزين بجوائز حمدان الطبية، الدورة الـ12، حول موضوع الأمراض المعدية، حيث يتبادل مجموعة من الفائزين تجاربهم مع الحضور، بمشاركة 900 من مختلف القطاعات الصحية، وقد حصل جميع المشاركين على ساعة تعليم طبي مستمر واحدة معتمدة من جامعة الإمارات.

وناقشت الندوة الأولى من السلسلة موضوع «الدروس المستفادة من القضاء على التهاب السحايا بالمكورات ‏السحائية في جنوب الصحراء الكبرى»، حيث قدم الندوة أستاذ الطب السريري في كلية لانغون للطب بجامعة ‏نيويورك، ومدير الخدمات الفنية في معهد الهند للأمصال، ومدير مشروع لقاح التهاب السحايا الدكتور مارك لافورس، ‏والفائز بجائزة حمدان العالمية للبحوث الطبية المتميزة في موضوع الوقاية في الدورة الـ12‏، كما أدار الندوة عميد كلية الطب وأستاذ طب الأطفال في ‏جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، الدكتور سليمان الحمادي.‏ وناقش لافورس خلال الندوة مشروع لقاح التهاب السحايا الذي يهدف إلى القضاء على وباء التهاب السحايا، الذي أسفر عن 250 ألف حالة إصابة و25 ألف حالة وفاة عام 1996 في إفريقيا، وقد عالج مشكلة صحية عامة لم تنجح معها حملات التطعيمات. وأفاد بأنه تم تطوير اللقاح بدعم من مؤسسة «بيل غيتس» وفق شراكة لمدة 10 سنوات بين منظمة الصحة العالمية ومنظمة باث الخيرية. من جانبه، أشاد المدير التنفيذي للجائزة، عبدالله بن سوقات، بمستوى الحضور والمشاركة، كما أكد على أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تسهم بشكل كبير في الارتقاء بالقطاع الصحي في الدولة.