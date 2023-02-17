الامارات | «التوقيع الإلكتروني» شرط لنقل كفالة الموظفين للمنشآت الجديدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بأن إتمام إجراءات نقل كفالة أي موظف من منشأة لأخرى جديدة، يستلزم تقدم صاحب العمل إلى الوزارة بطلب تسجيل منشأته لديها بشكل رسمي، وذلك بطلب فتح ملف واستصدار بطاقة ورقم منشأة لرخصته للتمكن من مزاولة العمل وكفالة موظفيه، وبعد الموافقة المبدئية من قبل الوزارة، يتقدم صاحب العمل بطلب لاستصدار بطاقة التوقيع الإلكتروني للمنشأة، ثم تقوم الوزارة بتحديد موعد لزيارة مرافق المنشأة المعنية، وبعد التأكد من عدم وجود أية مخالفات، تقوم بإصدار بطاقة التوقيع الإلكتروني.

وأوضحت الوزارة أن بطاقة التوقيع الإلكتروني تعتبر شرطاً للسماح لصاحب العمل بالتقدم بطلب استصدار تصاريح عمال لموظفيه، لافتة إلى أن الوثائق المطلوبة لنقل الكفالة هي «صورة من رخصة العمل، بطاقة التوقيع الإلكتروني للمنشأة، صورة ملونة للموظف بخلفية بيضاء، صورة من جواز سفر الموظف، بشرط أن تكون صالحة لمدة ستة أشهر بحد أدنى، بالإضافة إلى مؤهلات الموظف حسب الوظيفة المطلوبة، بشرط أن تكون موثقة من قبل وزارة الخارجية لدولة الإمارات».