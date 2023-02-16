الامارات | الإمارات تهدي معدات البحث والإنقاذ للدفاع المدني السوري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، أهدت الإمارات معدات البحث والإنقاذ المستخدمة في عمليات “ الفارس الشهم”2" لصالح الدفاع المدني السوري بعد إعلان قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع والقوات المسلحة وبالتنسيق مع السلطات المحلية في سوريا عن انتهائها من عمليات البحث والإنقاذ في سوريا، والانتقال لمرحلة "الدعم والتدريب" بعد 10 أيام من كارثة الزلزال الذي ضرب مناطق متفرقة في تركيا وسوريا وبلغت ساعات العمل نحو 240 ساعة، كما بلغ عدد الأفراد المشاركين في عملية البحث والإنقاذ في سوريا 42 شخصا.

وسيواصل الفريق مهامه التي ستتركز على تقديم كافة الدعم اللوجستي وتدريب فريق البحث والانقاذ السوري للتعامل مع أي حالات إذا تبين وجود محاصرين أو عالقين.

وقال المقدم حمد الكعبي قائد فريق البحث والانقاذ الإماراتي في سوريا إن خطة العمل تكللت بالنجاح ولا يوجد حاليا أي بلاغات بفقدان أشخاص أو محاصرين تحت الأنقاض، مؤكدا أن الفريق سيبقى بهدف تقديم كافة الدعم اللوجستي وتدريب فريق البحث والانقاذ السوري للتعامل مع أي حالات إذا تبين وجود محاصرين أو عالقين.

وأضاف قائد فريق الإنقاذ أن دولة الامارات العربية المتحدة أهدت كافة معدات البحث والانقاذ والتي تم استخدامها في المرحلة الأولى، للدفاع المدني السوري بهدف الاستفادة منها مستقبلاً في صورة تعكس مدى الترابط الأخوي بين البلدين الشقيقين، كما سيقوم فريق البحث والإنقاذ الاماراتي بتدريب الطاقم السوري على طريقة وآلية استخدام تلك الأجهزة والمعدات الفنية المتطورة.

وعمل فريق البحث والانقاذ بقيادة المقدم حمد الكعبي منذ بداية وصوله على تسخير كافة الإمكانيات لانجاح عمليات إنقاذ أكبر عدد من الناجيين تحت الانقاض في ظل الظروف المناخية الباردة والسعي إلى تخفيف معاناة الأشقاء في سوريا المتضررين من الزلزال.