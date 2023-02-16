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الامارات | الجامعة القاسمية تكرم شركاءها الاستراتيجيين

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الإمارات اليوم- الشارقة: 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة القاسمية تكرم شركاءها الاستراتيجيين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرمت الجامعة القاسمية، اليوم الخميس، شركاءها الاستراتيجيين، الذين كان لهم دور هام في إنجاح خططها السنوية.

وكرم ​رئيس الجامعة القاسمية جمال سالم الطريفي، يصاحبه مدير عام الجامعة دكتور عواد الخلف، الجهات وممثليها في حفل أقيم بمقرها الرئيسي تحت مسمى "الشركاء الاستراتيجيين"، تقديراً لجهود تلك المؤسسات كشركاء وبيان دورهم الفاعل في إنجاح برامج ومشاريع الجامعة المختلفة.

واستلمت التكريم نيابة عن رئيس تحرير "الإمارات اليوم" الزميلة ناهد النقبي.

وقدم الحفل عرضاً وثائقياً خاصاً عن أهم إنجازات الجامعة التطويرية منذ افتتاحها الرسمي عام 2015.

وأبدى مدير الجامعة القاسمية في كلمته الافتتاحية للحفل، اعتزازه بالشراكات كافة، التي تعزز من خلالها الجامعة، من دورها في إعداد الطلبة للمهن المختلفة وأدواتها المتطورة.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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