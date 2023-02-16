الامارات | «استرا تيك»: التواصل عبر «بوتيم» مجاناً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «استرا تيك»، المالكة لتطبيق «بوتيم»، عبدالله أبوالشيخ، بأن عدد المستخدمين النشطين لتطبيق «بوتيم» يتجاوز 120 مليون مستخدم نشط على مستوى 100 دولة.

وأشار في تصريحات على هامش فعاليات «القمة العالمية للحكومات» إلى أن «الشركة ألغت رسوم استخدام التواصل الاجتماعي عبر التطبيق، مع مواكبتها لأهمية أن تكون تطبيقات التواصل من دون رسوم»، لافتاً إلى أن «بوتيم» يسجل نمواً كبيراً في عدد المستخدمين يتجاوز 50%.

وأوضح أن الشركة تعمل على الإعداد لعمليات تطوير وإطلاق شكل جديد للخدمات على التطبيق، سيتم الإعلان عنها وإطلاقها خلال الربع الثاني من العام، إذ سيتجاوز التطبيق مجرد التواصل الاجتماعي، ليتوسع في تقديم خدمات عدة، من أبرزها دفع الفواتير، والتواصل مع المؤسسات الخدمية، سواء حكومية أو خاصة، لافتاً إلى أن «فكرة الإدراج في أسواق المال واردة، ولكن مستقبلاً».

وأضاف أن «الشركة تستهدف من خلال التطبيق تقديم عدد كبير من الخدمات التي تغني المستخدمين عن الاضطرار لاستعمال تطبيقات متعددة لتلبية متطلباتهم».