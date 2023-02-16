الامارات | الرئيس الإندونيسي: جائحة «كوفيد-19» حذرتنا لنصبح أكثر قوة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال رئيس جمهورية إندونيسيا، جوكو ويدودو، إن جائحة «كوفيد-19» علمتنا الكثير من الدروس، وحذرتنا جميعاً لنصبح أكثر قوة وقدرة على مواجهة التحديات، مشيراً إلى ضرورة خلق الظروف المناسبة للحوكمة ما بعد الجائحة على الصعد الدولية والإقليمية والوطنية.

وأضاف خلال كلمة رئيسة مصورة له في القمة العالمية للحكومات: «في بداية جائحة كورونا كان العالم ضعيفاً وبلا قوة، ولم نكن مستعدين لمواجهة الجائحة، لكن تعلمنا دروساً عدة من التحديات خلال السنوات الماضية، أولها أن العالم كله مترابط ويعتمد على بعضه بعضاً، ولا خلاص أو أمان لدولة منفردة ولا أمان إلا أن يكون الجميع بأمان، ولذلك فعلى جميع الدول منح الأولوية لأجندة السلامة المشتركة».

وتابع: «من الضروري تعزيز مفهوم التعددية من أجل إنقاذ العالم وبنائه؛ فالمشكلات التي نواجهها لا يمكن أن تتجزأ، وكذلك الحل لكل مشكلات العالم يجب أن يكون مشتركاً، والحقيقة أن العالم مقسم الآن إلى كتل، وهذا يمثل تغيراً جذرياً يجب أن يعالجه العالم اليوم، فالانقسامات والكتل بين القوى العظمى يجب أن تتوقف». وذكر أن معالجة المشكلات الإنسانية يجب ألّا تتجزأ وفقاً للكتل السياسية العالمية، فمثلاً يجب ألا تكون اللقاحات والمعدات الطبية ذات ارتباط بالكتل السياسية.