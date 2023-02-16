الامارات | داليو: الغلبة لمن يستفيد من التطوّر التكنولوجي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد رجل الأعمال ومؤسّس «بريدج ووتر أسوسييتس»، راي داليو، أن السنوات الخمس المقبلة ستشهد تغييرات جذرية، وسيتغير فيها العالم بطرق دراماتيكية جذرية، لاسيما في ظل التطورات المتلاحقة على الساحة وتغيّر النظام العالمي عمّا كان عليه في السابق، مشيراً إلى أن الغلبة في الحرب الاقتصادية ستكون للصين بالنظر إلى كونها الأسرع في معدلات النمو الاقتصادي، ولمن يستفيد من التطور التكنولوجي.

جاء ذلك خلال جلسة حاوره فيها وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس القمة العالمية للحكومات، محمد عبدالله القرقاوي، بعنوان «الحكومات والنظام العالمي المتغير»، والتي أقيمت ضمن فعاليات اليوم الختامي للقمة العالمية للحكومات.

وقال داليو، إن هناك أموراً لم تكن تحدث في الماضي ونشهدها حالياً، وهي أن كمية الانفاق باتت أكثر من الدخل وارتفعت معدلات الدين، وثانياً النزاعات الداخلية بين الفقراء والأثرياء واختلاف القيم، حيث أصبحت هناك فجوات داخلية يجب التنبه إليها، وثالثاً النزاعات الخارجية بين القوى العظمى، وجميعها أمور لم نكن نشهدها من قبل.

وأضاف: «أثناء دراستي للتاريخ وقبل أن أصبح أباً نظرت إلى بعض الكوارث الطبيعية كالزلازل والفيضانات التي أودت بحياة الآلاف مثلما فعلت الحروب، لكن أعتقد أن عالمنا بات متغيراً، فالسنوات الـ300 المقبلة ستكون مختلفة بالنسبة للبشرية، فسيتغير شكل العملة والكثير من الأمور، والتكنولوجيا ستغيّر بشكل جذري ما نعرفه وما لا نعرفه، لكن لا أعرف كيف سنفكر في المستقبل».

وتابع داليو: «خلال السنوات الخمس المقبلة سنشهد تغييرات جذرية، وأقول إن العالم سيتغير بطرق دراماتيكية جذرية، لكن لا أعرف كيف سيصبح هذا الأمر».

وقال إن «الولايات المتحدة الأميركية كانت قوة مهيمنة في الماضي، ولكن أصبحت الصين هي المهيمنة اقتصادياً في الوقت الحالي؛ فلو نظرنا إلى مستوى الحرب التجارية بين القوى العظمى ستكون الصين هي الفائزة، أما بالنسبة للحرب الجيوسياسية فالإجابة ليست واضحة، لكن الحرب التكنولوجية مثيرة للاهتمام بطرق مختلفة، وبهذا النمو التكنولوجي ربما تكون الولايات المتحدة هي الفائزة؛ فالفائز هو من سيستفيد من التطور التكنولوجي».

وعزا التفوق الاقتصادي للصين إلى كونها الأسرع في معدلات النمو الاقتصادي، حيث بدأ إضفاء الطابع العالمي على عملتها الرسمية، مضيفاً: «إذا كنت قوياً وتتمتع بصحة جيدة فسيكون وضعك جيداً، لكن إذا كنا سنشهد تغيرات متلاحقة فهي تقوّض النظام كله، وكل ذلك يُضعف من قوة الولايات المتحدة».

وعن الهند قال إنها تتمتع بمعدلات نمو متسارعة، وشهدت تحولات سريعة جداً، فالهند تسيطر عليها عائلات عريقة وسوق رأس المال هناك متطور بعض الشيء، فهناك إمكانات كامنة في هذا البلد.

العالم يتغير بطرق دراماتيكية جذرية في ظل التطورات المتلاحقة على الساحة وتغيّر النظام العالمي.



راي داليو:

«الولايات المتحدة كانت مسيطرة في الماضي، بينما الوضع تغيّر الآن.. والهند تتمتع بمعدلات نمو متسارعة».