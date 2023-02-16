الامارات | الهاجري: دبي مدينة بلا حدود لأن قادتها آمنوا بالمستقبل واستشرفوه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعرض مدير عام بلدية دبي داوود الهاجري، أبرز التوجهات المستقبلية المتوقع أن تُسهم في تشكيل مدن المستقبل، وتكوين ملامحها، خلال كلمته التي ألقاها في جلسة بعنوان «مدن المستقبل.. مدن بلا حدود»، ضمن فعاليات اليوم الختامي للقمة العالمية للحكومات، وقال إن البحث عن طرقٍ لتمكين المستقبل يدفع القادة والحكومات إلى التفكير بإيجابية في مدى مواءمة المدن التي يعيش فيها الإنسان لطموحاته وتطلعاته، وكيفية مواكبة كل تلك التغيرات المتسارعة، وضرورة وجود مدن مملوءة بالفرص الاقتصادية والتنموية.

وأشار إلى النموذج الحالي الذي تقدمه إمارة دبي لمدن المستقبل والمدن التي بلا حدود، قائلاً: «لعلكم تتساءلون الآن ما هي المدينة التي بلا حدود؟ إنها دبي التي أثبتت للعالم أنها مدينة بلا حدود، لأن قادتها آمنوا بالمستقبل، واستشرفوه، وتحركوا على أساسه، دبي رفعت سقف السباق، وألهمت العالم حتى فاقت توقعات سكانها، وأصبحت تدفعهم لتحقيق أحلامهم الكبيرة».

وتابع: «المستقبل أقرب مما نتصور، ودلائله حاضرة بقوة في حياتنا اليومي، وهذا فرض وجود توجهات كبرى متوقع أن تُسهم في تشكيل مدن مستقبل في السنوات المقبلة، ترتكز على خمسة محاور رئيسة، هي التسارع التكنولوجي العالمي، ومستقبل الأمن الغذائي لدول العالم، ونمو صناعة التشييد والبناء، وإنتاج الطاقة، وأخيراً استعادة النظم البيئية التي ستضمن مستقبلاً أفضل للبشرية».

وتحدث عن أثر التسارع التكنولوجي في تطور مدن المستقبل، ودور الذكاء الاصطناعي المتنامي وأبرز مثال عليه هو تطبيق «شات جي بي تي»، وإنترنت الأشياء، والتوأم الرقمي للمدن، وعالم «ميتافيرس»، وأكد أنها «يجب أن تُستغل وتوظف لتحقيق سعادة ورفاهية الإنسان».

وتطرق مدير عام بلدية دبي، إلى ملامح مستقبل الأمن الغذائي العالمي، والذي يُعد أولوية لدى الحكومات، مشيراً إلى أنه «آن الوقت للتفكير بطرق أكثر استدامة للتحقيق الأمن الغذائي، والتوجه إلى علوم وتقنيات الغذاء، لتأمين مصادر بديلة للغذاء من زراعة الطحالب كمصدر أساسي للبروتين، والخلايا الحيوانية لإنتاج اللحوم».

وأضاف: «بدأنا في إمارة دبي التوجه إلى الزراعة الحضرية، ودعم وتطوير مشاريع الزراعة العمودية والزراعة المائية، كخطوات تدعم مستقبل الأمن الغذائي وتعزز من مواجهة تحدياته».

واستكمل الهاجري كلمته بالحديث عن التوجه المستقبلي في صناعة التشييد والبناء، بعد أكثر من 100 عام من النمو والتطور في قطاع التشييد، ورؤوس الأموال الضخمة التي ضُخت فيه، فضلاً عن ارتفاع الطلب على العقارات، والاستثمار في البنية التحتية. وأكد الهاجري، أن إنتاج الطاقة أحد التوجهات الأساسية التي ستلعب دوراً مهماً في تشكيل مدن المستقبل، خصوصاً أنه من المتوقع ارتفاع متوسط استخدام الكهرباء المنزلية بنحو 75% بحلول 2050، وبالتالي التحول إلى بدائل أكثر استدامة من المطالب الحقيقية، في ظل التغير المناخي وأزمات الطاقة العالمية في العديد من الدول.

داوود الهاجري: «بدأنا التوجه إلى الزراعة الحضرية، وتطوير مشاريع الزراعة العمودية والمائية، لدعم مستقبل الأمن الغذائي».