الامارات | «تبرع بلهجتك».. يقدم خدمات حكومية رقمياً عبر «بصمة الصوت»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تضمّن معرض «ابتكارات الحكومات الخلاقة»، المقام ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات، ابتكاراً طوّرته حكومة دولة إستونيا، يحمل اسم «تبرع بلهجتك»، وذلك في استشراف لإمكانية تعرف الخدمات الصوتية الحكومية إلى لهجة كل شخص، التي تميزه، والتحدث بها.

وتحمل شاشة الجهاز عبارة «ماذا لو تعرفت الخدمات الصوتية الحكومية إلى لهجتك الفريدة وتحدثت إليك بها؟»، وهو تطبيق من دولة إستونيا، يستهدف جعل الخدمات الحكومية الصوتية في متناول جميع السكان، حيث يعرض على الشاشة صورة، ويطلب من الشخص تسجيل صوته عبر وصف الصورة المعروضة، ومن ثم يعتمد التطبيق طبقة الصوت، ويميزها من غيرها.

وذكر التطبيق أن إستونيا دولة صغيرة، يبلغ عدد سكانها 1.2 مليون نسمة، ومع ذلك يوجد فيها أكثر من 117 لهجة، ونظراً لافتقار الحوافز لشركات التكنولوجيا، فإنه يصعب التعرف إلى كل اللهجات من قبل أنظمة الذكاء الاصطناعي، خصوصاً أن الأجيال الشابة تستخدم اللغة الإنجليزية للتواصل في العالم الرقمي.

وأضاف التطبيق أنه «من أجل الحفاظ على لغتنا وإرثنا الثقافي، نقوم بتطوير أنظمة ذكاء اصطناعي بوسعها التعرف إلى لهجاتنا، وخدماتنا الحكومية سيتم تقديمها أيضاً بلهجاتنا المحلية»، مضيفاً: «في إستونيا حققنا الريادة الرقمية الحكومية عالمياً، كما نؤمن بأن لغتنا ولهجاتنا هي ما تميزنا، وعلينا احترامها والحفاظ عليها.. مبادرة تبرع بلهجتك تتيح لنا القيام بذلك».