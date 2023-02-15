الامارات | الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ" تحدث 15 خدمة وإجراء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن تنفيذ حزمة تحديثات جديدة في منظومة الخدمات الذكية، وذلك في إطار خطتها لتطوير منظومة الخدمات بما يتواءم مع المستجدات ويلبي احتياجات المتعاملين، ويسهم في تعزيز قدرة الهيئة والدولة على العبور إلى المستقبل بخطى ثابتة ورؤية واضحة تحافظ على أمن المجتمع وتدعم الاستقرار والنمو الاقتصادي.

وقال سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة إن تطوير الخدمات الذكية يمثل عملية ديناميكية تقوم بها الهيئة في إطار استشرافها للمستقبل وقراءة التوجهات المستقبلية للحكومات ومعرفة احتياجات المتعاملين، وتلبيتها بأسهل وأسرع الطرق لتحسين جودة حياة المجتمع وإسعاد المتعاملين، وفي هذا السياق تأتي حزمة التحديثات الجديدة في منظومة الخدمات التي تقدمها الهيئة.

وأشار اللواء الخييلي إلى أن التحديثات الجديدة التي اعتمدتها الهيئة في منظومة الخدمات الذكية وبدأ تنفيذها أول فبراير 2023، تشمل جميع فئات المتعاملين من مواطنين ومقيمين وزائرين، وتهدف إلى تقديم الخدمات بشكل أفضل للمتعاملين، وتلبية احتياجاتهم، ولم الشمل ومراعاة الأبعاد الإنسانية ورفع معدل سهولة وصول المتعاملين إلى الخدمات وإتاحة الخدمات في حسابات الأفراد والمنشآت بما يسهل ويزيد من فرص الحصول عليها.

وتتضمن حزمة التحديثات حوالي 15 خدمة وإجراءً، تتعلق بإتاحة مجموعة من الخدمات في حسابات المنشآت فيما يخص إصدار المجموعة العائلية من تأشيرة السياحة والعلاج ومرافقة المريض سواء كانت سفرة واحدة أو عدة سفرات ولمدة 60 يوماً و180 يوماً.

كما تتضمن حزمة الخدمات والإجراءات المحدثة، إعفاء المواطنين من ذوي الهمم من شرط التبصيم عند تقديم طلبات إصدار وتجديد واستبدال جواز السفر لهم، وإتاحة خدمة الاستثناء من الإجراءات الخاصة بالهوية الإماراتية (التبصيم وICAO) في حسابات الأفراد في قناة E-Channel، وكذلك إيقاف تحصيل رسوم الضمان المالي على خدمات فتح ملف كفالة عزبة وإتاحة خدمة استرداد الرسوم لهذه الفئة وفقاً للضوابط والرسوم والشروط المطبقة، وحوكمة تعديل المهنة ضمن خدمة تعديل بيانات إقامة التوائم مع تصنيف المهن المرتبط ببعض أنواع الإقامات.

وتشمل قائمة التحديثات أيضاً إتاحة خدمة تمديد التأشيرة لمدة 30 يوماً ولمرة واحدة لحملة تأشيرات 90 يوماً، وعدم السماح بالتقدم بطلب تجديد الإقامة في حال كانت صلاحية الإقامة أكثر من 6 أشهر (خدمات الإقامة المنفصلة)، وكذلك إتاحة خدمات إلغاء وتعديل بيانات تأشيرة في حسابات مواطني دول مجلس التعاون المسجلين بدون هوية إماراتية، كما تم إتاحة خدمات تمديد تأشيرة زيارة قريب أو صديق سفرة واحدة أو عدة سفرات لمدة 30 و60 و90 يوماً في حسابات الأفراد، وإتاحة خدمة تمديد صلاحية ما قبل الدخول للتأشيرات في حسابات الأفراد، وكذلك إتاحة خدمات طباعة تفاصيل التأشيرة والإقامة بحسابات حملة التأشيرات.

ومن بين التحديثات الجديدة في منظومة الخدمات الذكية للهيئة، إضافة الرقم المرجعي لطلبات الهوية PRAN NUMBER على الإيصال المالي، بالإضافة إلى إيقاف خدمة المندوبين وخدمات صناديق المنشآت وجميع الخصائص وآليات التحقق المتعلقة بها، وإضافة رسم الخدمات الذكية بقيمة 100 درهم وفقاً للضوابط والشروط المعتمدة، وإتاحة خدمة الماكثين خارج الدولة أكثر من 6 أشهر.