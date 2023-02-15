الامارات | رئيس الدولة يستقبل عبد الحميد الدبيبة

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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة يستقبل عبد الحميد الدبيبة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة اليوم في قصر الشاطئ معالي المهندس عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية وأوجه التعاون والعمل المشترك إضافة إلى أهمية دعم الجهود والمبادرات كافة التي تحفظ سيادة ليبيا ووحدة أراضيها وتضمن مسار التنمية والازدهار فيها وتحقق تطلعات شعبها الشقيق.
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