الامارات | محمد بن راشد: «قمة الحكومات» تمثل دولتنا التي تجمع العالم .. وتستشرف المستقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 15 فبراير 2023

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في اختتام أعمال القمة العالمية للحكومات في دورتها العاشرة بدبي أنه تم توقيع 80 اتفاقية عالمية بين الدول المشاركة في القمة.



وقال سموه عبر تويتر: "اختتمنا اليوم القمة العالمية للحكومات في دورتها العاشرة .. 10 آلاف متخصص ومسؤول حكومي .. 80 منظمة دولية .. 80 اتفاقية عالمية بين الدول المشاركة تم توقيعها .. القمة تمثل دولتنا .. التي تجمع العالم .. وتستشرف المستقبل .. وتمثل قوة خير للبشرية".