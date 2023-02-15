الامارات | حملة مرورية عن مخاطر قطع الإشارة الحمراء برأس الخيمة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ممثلة في إدارة المرور والدوريات - فرع التوعية والاعلام المروري، بالتعاون مع إدارة الاعلام والعلاقات العامة، الحملة المرورية التوعوية الفرعية لعام 2023 م والخاصة بمخاطر قطع الاشارة الضوئية المرورية تحت شعار (تخطي الاشارة الحمراء خطورة بالغة) والتي تأتي انطلاقا من استراتيجية وزارة الداخلية قطاع المرور الرامي إلى جعل الطرق أكثر امناً حيث تهدف الحملة إلى توعية وتحذير مستخدمي الطريق من مخاطر قطع الاشارات الضوئية الحمراء وما يترتب عليها من أخطار.

وأوضح رئيس فريق التوعية المرورية بالمجلس المروري الاتحادي، ومدير ادارة المرور والدوريات، العميد أحمد سعيد النقبي، خلال تدشينه الحملة أن تخطي الاشارة الضوئية الحمراء تصرفاً غير مسؤول من قبل فئة مستهترة وغير مبالية بأرواحها وأرواح الآخرين الأبرياء، موضحاً أن الحوادث الناجمة عن تخطي الإشارة الحمراء هي الأكثر خطورة إذ ان احتمالات الاصطدام بالمركبات القادمة من الاتجاهات الأخرى شبه مؤكدة الأمر الذي يرفع من درجات الاصابة الى البليغة والوفاة.

وأضاف أن عقوبة مخالفة تجاوز الاشارة الحمراء حسب المادة 33 من قانون السير والمرور تنص على غرامة مالية قدرها 1000درهم و 12 نقطة مرورية وحجز المركبة 30 يوماً، مناشداً مستخدمي الطريق بضرورة الالتزام بأنظمة وقوانين السير والمرور، والتركيز اثناء القيادة او عند انتظار عبور الاشارة الضوئية وتجنب استخدام الهاتف تجنباً لانحراف المركبة او تجاوز الاشارة والتقيد بالسرعات القانونية على الطرق، متمنياً السلامة المرورية