الامارات | من القمة العالمية للحكومات.. ماسك يحدد الموعد الجديد لإعلان الرئيس التنفيذي الجديد لـ "تويتر"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الرئيس التنفيذي لشركات "تويتر"، و"سبيس إكس"، و"تيسلا"، إيلون ماسك، إنه يهدف إلى العثور على خليفته لقيادة شركة التواصل الاجتماعي "تويتر" في نهاية عام 2023.

وقال خلال جلسة ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات في دبي: أواخر 2023 سيكون "الوقت مناسبا" لإيجاد شخص آخر لإدارة تويتر.

وذكر ماسك خلال الجلسة: نريد لتطبيق تويتر أن يكون "تطبيق كل شيء" يقدم الخدمات المالية وتدفق المعلومات و "أي شيء رقمي".

وأشار إلى أن "تويتر" تسرع من جهودها الرامية إلى التحقق من الأشخاص والمنظمات لوقف المعلومات المضللة والأخبار الكاذبة.