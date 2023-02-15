الامارات | الممثل العالمي إدريس إلبا: دبي قصة نجاح إبداعية تستحق الأوسكار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الممثل البريطاني، سفير الأمم المتحدة للنوايا الحسنة "إدريس إلبا" أن إمارة دبي تمثل قصة نجاح تستحق جائزة الأوسكار، وطالب الحكومات بدعم الفنون الإبداعية كونها لا تقتصر عند حد الترفيه فقط، وإنما في تشكل وعي الشعوب.

وأوضح إلبا خلال جلسة بعنوان " الازدهار من خلال الإبداع...فن تشكيل المحتوى من صانعيه" خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات، أن الفنون الإبداعية والسرد القصصي تحمل قوى كبيرة في التأثير والتغيير، فقد يسلط الضوء على كثير من القضايا والمشكلات، بل وقد يعرف العالم بقارات بأكملها.

ولفت إلى أن التطور الذي تشهده دبي في كافة المجالات يدهش العالم ويدعو للفخر، معتبراً إياها نموذجاً يحتذي به، ويجب أن يحكى للعالم أجمع.

وذكر أن قوة الفنون الإبداعية والسرد القصصي أكبر من أن تقتصر على الترفيه فقط، فهذا القطاع الحيوي يلعب دوراُ كبيراً في مكافحة البطالة لدى الشباب في الكثير من الدول.

وأكد أنه على الحكومات بحث تفعيل الفنون الإبداعية، فلكل قصة عظيمة نهاية عظيمة، كما يجب التركيز على دعم الفنون من خلال السياسات والتعليم، باعتباره حاضنة الأفكار الإبداعية.

وأشار إلى أن التكنولوجيا لعبت دوراً كبيراً في دعم الفنون الإبداعية، حيث أصبح المهوبون من استخدام التطبيقات الذكية بجوالاتهم في إنتاج الأفلام والأعمال الفنية المميزة.