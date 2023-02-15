الامارات | لطيفة بنت محمد: دبي فتحت آفاق المستقبل للطامحين والمبتكرين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي عضو مجلس دبي، وبحضور المدير العام لمؤسسة التمويل الدولية، مختار ديوب، فعاليات النسخة الثانية من مبادرة «هي تربح» لتمكين رائدات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على هامش القمة العالمية للحكومات 2023، وأكدت سموها أن دبي فتحت آفاق المستقبل للطامحين والمبتكرين.

وتهدف المبادرة إلى تقديم الدعم للشركات الناشئة التي تقودها النساء، وتزويدهن بكافة الموارد التي يحتجنها لتطوير أعمالهن من تمويل وإرشاد وتوجيه، ما يسهم في تحقيق أعلى نسب النمو والنجاح، في ظل وجود الكثير من العوائق والتحديات التي تواجههن كعدم توفر رأس المال والدعم المادي، حيث بلغت نسبة رأس المال الاستثماري في المنطقة للشركات الناشئة التي تقودها النساء 6%، وهو ما أدى إلى تسجيل ما نسبته 4% من المؤسسات التي تعود ملكيتها لنساء، وعدم وجود تمثيل نسائي بالقدر الكافي في صناعة رأس المال الاستثماري، إذ تستحوذ النساء على 5% من إجمالي المستثمرين في المنطقة.

وتهدف مبادرة «هي تربح» التي تقودها مؤسسة التمويل الدولية والقمة العالمية للحكومات، إلى تحقيق أهداف عدة، أبرزها النهوض برائدات الأعمال ودعمهن وتعزيز مهاراتهن، ومساعدتهن على كسر الحواجز التي تعترض طريقهن في قطاع ريادة الأعمال، وتوفير فرص حقيقية لتأسيس المشاريع التي تقودها النساء في المنطقة مع زيادة فرص النمو والتوسع، إضافةً إلى زيادة إمكانية مديري الصناديق على دعمهن، ما يضمن لهن مواصلة مسيرة أعمالهن بنجاح.

وأكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، أهمية دور رائدات الأعمال في إحداث نهضة اقتصادية فاعلة، لافتةً إلى ما تتمتع به النساء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من إمكانات هائلة يجب استثمارها بأفضل صورة ممكنة، ما ينعكس إيجاباً على تحقيق الاستدامة الاقتصادية.

وقالت سموها: «ندرك أهمية مشاركة المرأة في تمكين اقتصاداتنا الوطنية وتنميتها، ونفخر بما حققته من إنجازات أينما كانت، ودورنا أن نتعاون معاً لتذليل كافة العقبات التي تواجهها وتحول دون تحقيق ما تطمح إليه في مجال ريادة الأعمال، ما يسهم في إبراز نماذج رائدة تعزز ثقة المجتمع الدولي في ما يمكن أن تقدمه النساء في مختلف المجالات».

وأضافت سموها: «فتحت دبي آفاق المستقبل للطامحين والمبتكرين، وأصبحت بما تمتلكه من إمكانيات وتوفره من خدمات وتسهيلات مركزاً عالمياً بارزاً لريادة الأعمال، ومن خلال مبادرة «هي تربح» نعمل على خلق بيئة داعمة ومتكاملة لرائدات الأعمال، تمكنهن من المشاركة الفاعلة في المجتمع، وإحداث تغيير إيجابي يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي، ما يعزز مكانة الإمارة وجهة رئيسة لإطلاق الأعمال والمشاريع التي تقودها النساء وتوسيع نطاقها».

وتابعت سموها: «تمتلك النساء القوة الكافية للإسهام في رسم ملامح المستقبل، وإحداث فرق حقيقي على مستوى العالم، كما تمتلك القدرة على تحويل أحلامهن إلى حقيقة، وإحداث تأثير دائم، وأرى أن مستقبل ريادة الأعمال النسائية في العالم العربي واعد ومشرق».

حلقة نقاشية

شهدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي عضو مجلس دبي، حلقة نقاشية بعنوان «أطلق العنان لأحلامك - خلق شركات يونيكورن عربية تقودها النساء»، بعدها شهدت سموها تسليم شعلة ريادة الأعمال لسميرة عوينات مؤسسة شركة «AskPepper» والفائزة في مسابقة «هي تربح» في نسختها الأولى العام الماضي، والتي قامت بدورها بتسليم الشعلة لكوادالونا شاعر، مؤسسة شركة «Luxeed Robotics» وهي أصغر المشاركات في النسخة الثانية من البرنامج، كبادرة تشجيع رمزية.

وفي إطار النجاح الذي حققته المبادرة العام الماضي، ودعمها لما يقرب من 80 سيدة أعمال، وأكثر من 20 مديرة صندوق، تعمل «هي تربح» في الوقت الحالي على توسيع نطاق انتشارها لدعم المزيد من الشركات الناشئة، حيث جمعت المبادرة هذا العام 100 سيدة أعمال من أكثر من 15 دولة في جميع أنحاء المنطقة لتبادل الخبرات والتجارب والأفكار الخلاقة، وإحداث التغيير الجذري المنشود في مختلف القطاعات الرئيسة كالتكنولوجيا المالية، والتجارة الإلكترونية، والتكنولوجيا الصحية وتكنولوجيا التعليم، والبرمجيات.