الامارات | «التاكسي الجوي» في دبي.. خدمة صديقة للبيئة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أحمد هاشم بهروزيان، لـ«الإمارات اليوم» إن محطة التاكسي الجوي المزمع إنشاؤها بالقرب من مطار دبي الدولي، ستكون جاهزة عام 2026، وستكون متصلة بمحطة مترو طيران الإمارات بهدف التكامل مع وسائل النقل الجماعي، موضحاً أن التاكسي الجوي صديق للبيئة ويعمل بالطاقة الكهربائية، ومن الممكن أن يعمل بين المدن الإماراتية في حال تم الاتفاق خلال الفترة المقبلة مع الجهات المعنية على تجهيز محطات لاستقبال المركبات الطائرة.

وأفاد بهروزيان بأن احتمال البدء في تشغيل أكثر من محطة في دبي خلال عملية الإطلاق، وذلك في مواقع أخرى تم تحديدها مثل منطقة دبي مارينا ونخلة جميرا وداون تاون، مضيفاً أن المحطات الثلاث ستكون ضمن المرحلة الأولى من إطلاق الخدمة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأشار إلى أن المفاوضات والتعاون مع الجهات المعنية في الإمارات الأخرى ممكن أن يفضي مستقبلاً إلى إنشاء عدد من محطات التاكسي الجوي التي تسمح بتشغيل رحلات بين دبي وأبوظبي، ودبي والإمارات الشمالية.

وعن مدى قدرتها على قطع المسافات ضمن الشحنة الواحدة، قال إن التاكسي الجوي قادر على قطع ما يزيد على 240 كيلومتراً في الرحلة الواحدة.

واعتبر أن خدمة التاكسي الجوي ممكن أن تكون جذابة ومغرية بالنسبة للسائحين ولرجال الأعمال، متوقعاً أن تلقى إقبالاً من الفئتين لا سيما للتنقل بين المدن حيث السرعة والمتعة في آن واحد.

وأوضح أن محطة التاكسي الجوي بالقرب من المطار تتكون من مهبطين أحدهما للإقلاع والأخر للهبوط، بالإضافة إلى أربعة مواقف للاستراحة والشحن الكهربائي، حيث إن المركبة الطائرة صديقة للبيئة تعمل بالطاقة الكهربائية، ما يجعل الانتقال بها مريح نظراً لانعدام الانبعاثات الكربونية منها، ولصوتها الهادئ مقارنة بالطائرات الأخرى.