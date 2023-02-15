الامارات | الطاير: الإمارات أول دولة بالمنطقة تطلق استراتيجية «الحياد المناخي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد الطاير، بأن الإمارات أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تطلق مبادرة استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

وأوضح في كلمه ضمن جلسة بعنوان «ما نقدمه لــ(كوب 28)»، خلال فعاليات اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات 2023، أن الإمارات تستعد لاستضافة أكبر حدث دولي في مجال العمل المناخي، ألا وهي الدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغيير المناخ (كوب 28) في مدينة إكسبو دبي خلال العام الجاري، وستستكمل هذه الدورة، من خلال تعزيز العمل مع كل الأطراف والشركاء، البناء على نتائج ومخرجات الدورات السابقة.

وأوضح أن «هيئة كهرباء ومياه دبي تعمل على تعزيز الريادة في مجالات الاستدامة والابتكار وصناعة المستقبل في جميع مشاريعها ومبادراتها لتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحیاد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من الطاقة النظیفة بحلول عام 2050، مع التركيز على الابتكار وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي والاقتصاد الدائري».