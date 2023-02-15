الامارات | انخفاض تدريجي في «الحرارة» اعتباراً من غدٍ

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد المركز الوطني للأرصاد، بأن الدولة تتعرض خلال الفترة الجارية لتأثيرات أنظمة ضغطية سطحية ضعيفة، يصاحبها امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، لافتاً إلى أن طقس غد، سيكون رطباً صباحاً مع احتمال تشكّل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق أقصى الغرب، على أن يعود صحواً إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً.

وأشار إلى أن درجات الحرارة تميل للانخفاض التدريجي خصوصاً غرباً، فيما تبقى الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة، تتحوّل تدريجياً إلى شمالية غربية صباحاً معتدلة إلى نشطة السرعة غرباً، وتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيفاً إلى متوسط الموج يضطرب تدريجياً صباحاً غرباً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وأضاف المركز أن طقس الجمعة سيكون رطباً صباحاً مع فرصة تشكّل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، يصبح صحواً إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً، لافتاً إلى حدوث انخفاض آخر في درجات الحرارة، فيما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر، تكون مثيرة للغبار والأتربة نهاراً غرباً، وتراوح سرعتها من 15 إلى 30 كم/س، تصل إلى 45 كم/س على البحر الذي يكون مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب أحياناً، خصوصاً غرباً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وأوضح أن طقس السبت المقبل، سيبقى رطباً صباحاً مع استمرار احتمال تشكّل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية، يصبح صحواً إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً، فيما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر، تكون مثيرة للغبار والأتربة نهاراً، وتراوح سرعتها من 15 إلى 30 كم/س، تصل إلى 50 كم/س على البحر الذي يصبح شديد الاضطراب في الخليج العربي وخفيفاً إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً في بحر عمان.

وتشهد الدولة خلال النصف الثاني من شهر فبراير الجاري، ارتفاعاً طفيفاً في درجات الحرارة بشكل عام، يشمل بعض المناطق مقارنة مع شهر يناير، نتيجة تأثر الدولة بمرور منخفضات جوية قادمة من البحر المتوسط، تؤدي إلى حدوث حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تنشط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والرمال، كما تتكاثر السحب الممطرة أحياناً.

ووفقاً للمركز الوطني للأرصاد، فإن الرياح السائدة خلال هذا الشهر تكون جنوبية شرقية صباحاً، تتحوّل إلى غربية وشمالية غربية نهاراً، بينما تتأثر الدولة أحياناً برياح شمالية غربية نشطة (رياح الشمال)، كما تزداد الرطوبة النسبية، وتتهيّأ الفرصة في الصباح الباكر لتكوّن الضباب الخفيف والكثيف خصوصاً على المناطق الساحلية.