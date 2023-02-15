الامارات | «ازرع شجرة واحصل على راتب».. شارك في حماية المناخ

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عرضت منصة الابتكارات الحكومية، المقامة على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات، ابتكاراً صممته حكومة سيراليون، للحفاظ على الطبيعة والتقليل من الانبعاثات الحرارية ومخاطر المناخ، بعد تزايد تعداد السكان أخيراً ليصل إلى مليون ونصف المليون نسمة؛ ما يعد كثافة عالية بالنسبة إلى مساحتها.

وتتلخص فكرة الابتكار في تطبيق إلكتروني يدعى «فريتاون.. تريتاون» نسبة إلى تحويل العاصمة فريتاون إلى مدينة مليئة بالأشجار، وذلك من خلال إرسال صورة الشجرة التي يتم زراعتها عبر التطبيق، ويتم تسجيلها بشكل تلقائي عليه، ومتابعة مراحل تطورها أولاً بأول، على أن يتقاضى صاحبها راتباً مقابل ذلك.

ويبدأ التطبيق عبر شاشة توجه رسالة: «هل أنت مستعد لأن تكون الرئيس التنفيذي للانخفاض الحراري وتتقاضى راتباً لزراعة الأشجار؟ أعِد الحياة في غابة فريتاون، وقم بحماية المناخ واحصل على وظيفة من خلال هذه العملية».

وأضاف: «للأشجار العديد من الفوائد الإضافية مثل المساعدة في منع الفيضانات والتقليل من ارتفاع درجات الحرارة. يمكن لمدينتك الاستثمار من هذه الفوائد.. وبصفتك الرئيس التنفيذي للانخفاض الحراري في الحكومة؛ أنت الآن مُكلف بقيادة هذه المهمة في منطقتك.. واجه التحدي وكن رائداً للتغيير في مجتمعك».

ودعا التطبيق المعروض عبر منصة الابتكارات الحكومية، مستخدميه، إلى لمس الشاشة بشكل متتابع، للمساهمة في منع الانهيارات الأرضية في مناطقهم، وكلما زاد عدد الأشجار التي يتم الاعتناء بها زادت النقاط وارتفع معها الدخل.

وشرح أحد المتطوعين تفاصيل التطبيق، قائلاً: «تلقينا نحو 1000 ابتكار حكومي، وتم الاستقرار على تسعة منها لعرضها خلال القمة باعتبارها الأكثر تأثيراً على المناخ والاستدامة، لاسيما في ظل اعتبار العام الجاري عاماً للاستدامة في دولة الإمارات».

وأوضح أن التطبيق المسمى «فريتاون.. تريتاون» يستهدف تحويل المدينة إلى خضراء بالكامل، عبر تشجيع الناس على زراعة الأشجار نظير مقابل مالي يتم تقديمه لهم كراتب، على أن يتم مراقبة الأشجار بالذكاء الاصطناعي عبر التطبيق ومتابعة مراحل نموها، وكلما زادت ونمت ارتفع الدخل الذي يتقاضاه صاحبها.