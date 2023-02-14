الامارات | الرئيس التركي: استقرارنا وأمننا مرتبطان باستقرار وأمن منطقة الخليج

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإلى جواره صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، كلمة مسجلة لرئيس الجمهورية التركية، رجب طيب أردوغان، التي ألقاها خلال جلسة رئيسة، ضمن أعمال اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات 2023.

كما شهد الكلمة ماكي سال رئيس السنغال، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، وعدد من سمو الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين.

واستهل الرئيس التركي رسالته بتقديم التحية إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مؤكداً أن القمة العالمية للحكومات منصة معرفية جامعة لمختلف الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات، وتعزز الشراكات، ما يسهم في تعزيز جودة حياة الأفراد، وإحداث الأثر الإيجابي في إحلال السلام والعدل في العالم.

وأكد أردوغان أنه في خضم الأزمات التي تحاصر النظام العالمي، فإن أهمية كل من المنصات الثنائية والمتعددة باتت جليّة، وأنه في إطار هذه المعادلة، تشكل تركيا ودول الخليج العربي المحور المركزي لأمن المنطقة واستقرارها، ورخائها، وتحقيق التكامل الاقتصادي. مضيفاً: «في تركيا دائماً ما نقول إن استقرارنا وأمننا مرتبطان بشكل وثيق باستقرار وأمن منطقة الخليج».

وقال: «آمل أن تجلب القمة العالمية للحكومات الخير لنا ولمنطقتنا وللإنسانية جمعاء، كنتُ قد خطّطتُ كي أكون حاضراً معكم شخصياً، لكن بسبب الأحداث الأخيرة وتبعات الزلزال الذي ضرب بلادنا في السادس من فبراير لم أتمكن من الحضور.. وقد شمل الزلزال الذي بدأ في كهرمان مرعش، منطقة مساحتها 500 كيلومتر فيها 10 أقاليم، يعيش فيها 13.5 مليون شخص، متسبباً للأسف بدمار شامل، إلى جانب المدن المجاورة التي شعرت بآثار الهزات الأرضية، حيث أثّرت الكارثة على ما يصل إلى 20 مليون شخص، وبحسب العلماء فإن الطاقة التي انبعثت من الزلزال تعادل 500 قنبلة ذرية».

وأضاف أردوغان: «أود أن أعبّر عن امتناني لكل من شاطرونا معاناتنا، في أعقاب كارثة الزلزال، وشدوا عزيمتنا بدعمهم وصلواتهم، وكانوا مصدر قوة عززت عزيمتنا بدعمهم وصلواتهم، لقد تلقينا الدعم ورسائل المواساة من أكثر من 100 دولة، خصوصاً من دولة الإمارات.. لن ننسى أبداً يد الصداقة الممدودة إلينا خلال هذه الأوقات الصعبة».

رجب طيب أردوغان:

تلقينا الدعم ورسائل المواساة من أكثر من 100 دولة.. خصوصاً من دولة الإمارات.