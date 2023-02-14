الامارات | أبوالغيط: وجود قيادات قادرة على استشراف المستقبل أهم من الثروات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، إن الزلزال الأخير في سورية وتركيا كارثة بكل معني الكلمة، مشيراً إلى أن المأساة في سورية جاءت في أزمات كبرى، مثل جائحة «كوفيد-19»، والأحداث السياسية منذ عام 2011 وحتى اليوم. وتابع أن هناك دولاً عربية، وتحديداً دول مجلس التعاون الخليجي، نجحت في الانطلاق بعملية تنمية اقتصادية متوازنة، إذ بنت الإنسان القادر على المساهمة في تنمية المجتمع، مضيفاً أن الأهم من توافر الثروة هو وجود قيادات لديها رؤية وقدرة على استشراف المستقبل.

وبيّن أبوالغيط خلال مشاركته في فعاليات اليوم الثاني للقمة العالمية للحكومات، أن الثروة لم تكن معياراً، فدولة ليبيا على سبيل المثال لديها عدد سكان محدود، وثروة نفطية كبيرة، أهدرتها على مدار 50 عاماً من الصراعات وعدم وضوح الأولويات. وقال: «بالنسبة لدول مجلس التعاون، فالأولويات كانت واضحة، تتمثل في بناء الإنسان، وتكافؤ الفرص، وإعطاء الفرصة للتعليم، والتركيز على المعرفة».

وأضاف أن الوضع الدولي الحالي يعرقل عملية الدفع بالمساعدات إلى سورية وتركيا، لافتاً إلى أن الحرب الأوكرانية الروسية جذبت الكثير من الموارد والإمكانات التي كانت متاحة لدى الدول الغنية، إذ إن كل الدعم ذهب إلى أوكرانيا على مدار عام بسبب الوضع هناك.

وتابع أمين الجامعة العربية: «عند وقوع الكارثة لم تكن هناك موارد كافية لإرسالها إلى سورية أو تركيا»، مضيفاً: «هناك العقوبات، وهو أمر مزعج للغاية بالنسبة سورية».

وذكر أنه فور وقوع الكارثة، وجهنا نداءً إلى الأمم المتحدة والدول العربية والمجتمع الدولي للإسراع في إرسال المساعدات، مشيراً إلى أن البعض يتوقع أن تتحرك الجامعة للمساعدة، لكن الجامعة ليس لديها جهاز مساعدات ضد الكوارث وصندوق مادي.

وبخصوص التباين في مؤشرات التنمية بين الدول العربية، أشار أبوالغيط إلى جملة من العوامل، بما في ذلك المشكلات والحروب التي واجهتها، وأدت إلى إهدار الموارد الاقتصادية، مضيفاً: «لكل هذه الأسباب هناك مجتمعات عربية نجحت في مسيرة التنمية، وأخرى تعرضت للاهتزاز، وبعضها مازال، في حين تم إنقاذ بعضها مثل مصر في 2013 التي عادت إلى مسارها الطبيعي للتنمية».