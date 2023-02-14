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الامارات | "الإمارات أصبحت مثالاً يحتذى به في تجاوز التحديات الاقتصادية العالمية"

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات أصبحت مثالاُ يحتذى به في تجاوز التحديات الاقتصادية العالمية خلال السنوات الأخيرة.

* حكومة دولة الإمارات كانت قادرة على إيجاد سياسات سريعة ومرنة لكي تقوم بإنعاش الاقتصاد إثر جائحة .

* عندما تنمو اقتصادات المنطقة يزداد عدد الفرص الوظيفية، ومع زيادة الاعتماد على التكنولوجيا لا بد من ترقية المهارات في سوق العمل.
* المنطقة تسجل أعلى معدل بطالة بين الشباب في جميع أنحاء العالم.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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