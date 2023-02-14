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الامارات | إدريس إلبا: دبي قصة نجاح إبداعية تستحق جائزة “أوسكار”

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 14 فبراير 2023

أكد الممثل البريطاني، سفير الأمم المتحدة للنوايا الحسنة إدريس إلبا خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن فعاليات اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات أن “دبي قصة نجاح إبداعية تستحق جائزة “أوسكار”.

إلبا: 
* الفنون الإبداعية والسرد القصصي تحمل قوى كبيرة في التأثير والتغيير.

* التطور هنا في دبي الذي يحدث في كافة المجالات يدهش العالم ويدعو للفخر.

* قوة الفنون الإبداعية والسرد القصصي أكبر من أن تقتصر على الترفيه.

قطاع الفنون الإبداعية يكافح البطالة لدى الشباب في الكثير من الدول.

السياحة في دبي قصة مدهشة تحكى للعالم.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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