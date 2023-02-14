الامارات | "زايد العليا" تنظم منتدى الظفرة الأول لأصحاب الهمم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظم مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ممثلة في مركز مدينة زايد للرعاية والتأهيل التابع لها بمنطقة الظفرة "منتدى الظفرة الأول لأصحاب الهمم 2023 ” الذي يُعنى باضطرابات طيف التوحد افتراضيًا، والذي بدأت أعماله أمس وتستمر يومين بمشاركة مدربين معتمدين من خارج الدولة.

يأتي تنظيم المنتدى دعماً لتطوير الجانب العلمي لكوادرها الوظيفية، وتوعية وتثقيف الأسر التي تحتضن طفلاً من مصابي التوحد .

ويهدف إلى تسليط الضوء على كل ما هو جديد من أبحاث ودراسات علمية تعنى بهذه الفئة بدءاً من حياة الطفل في التدخل المبكر وما بعد ذلك، إضافة لترسيخ التعاون الاقليمي المشترك، والذي تقوم به المؤسسة مع عدد من الدول العربية والأجنبية، لما لهذا التواصل من دور في تحسين نوعية الطرق والأساليب التي تقدم بها الخدمات لمختلف فئات أصحاب الهمم.

وأكدت ريم المزروعي مدير مركز مدينة زايد للرعاية والتأهيل حرص إمارة أبوظبي على توفير حياة كريمة لكافة شرائح المجتمع ولاسيما أصحاب الهمم ومنهم ذوي اضطراب التوحد، حيث قامت بإنشاء مراكز متخصصة لرعايتهم وتأهيلهم والعمل على تمكينهم ودمجهم في المجتمع وتقديراً لأسرهم لسعيهم إلى دفعهم نحو العطاء، ومؤسسة زايد العليا من منطلق مسؤوليتها نحو مختلف فئات أصحاب الهمم في خدمتهم ورعايتهم ، تعمل على زيارة الوعي بين الأسر التي لديها طفل توحدي حول اضطرابات التوحد وأعراضه، وتعزيز دور التوحديين والسعي نحو دمجهم وتمكينهم في المجتمع.

كما أكدت السعي لطرح مشاريع ومبادرات وبرامج هادفة ضمن خططنا التشغيلية، مانحين الفرصة لتعزيز دور الأبحاث والدراسات العلمية المتطورة في هذا المجال لإفادة أولياء الأمور والأمهات والأسر وكذلك كوادرنا المتخصصة، وارتأينا في هذا الإطار تنظيم منتدى الظفرة الأول لأصحاب الهمم 2023 والذي يستمر يومين بواقع ورقة عمل واحدة لكل يوم لتسهيل حضور أولياء الأمور وكوادرنا الوظيفية من كافة مراكز الرعاية والتأهيل التابعة للمؤسسة.

ويركز المنتدى من خلال ورقتي العمل على زيادة التوعية والتثقيف، والورقة الأولى عن تحليل السلوك التطبيقي، للدكتور محمود الشياب مدير مركز " ABA RECOURCES " وتدور حول كيفية التعامل مع سلوكيات الطلاب من فئة اضطراب طيف التوحد، وتمكين الأسر على العمل على تعديل السلوك ( نصائح وإرشادات ) ومؤشرات حدوث السلوكيات غير المرغوبة في البيئة الخارجية ، بينما تناقش ورقة العمل الثانية تعزيز العيش المستقل لأصحاب الهمم للدكتورة ايشاخورشيد، مستشار في الاحتياجات التربوية الخاصة في المملكة المتحدة عن تحسين عمليات النمو في المجالات العاطفية والمعرفية والاجتماعية وتأثير التدخل المبكر على تطوير مسار الحياة لدى الطفل التوحدي