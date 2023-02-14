الامارات | مواطنون من «أصحاب الهمم» يقودون عمليات تنظيمية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقود مواطنون من أصحاب الهمم فريق العمل التطوعي في القمة العالمية للحكومات، ليؤكدوا للعالم أن الإعاقة ليست عائقاً أمام خدمة الأوطان.

وقال مسؤول فريق المتطوعين في القمة العالمية للحكومات، شملان الأمير، لـ«الإمارات اليوم»، إن نحو 230 متطوعاً يعملون على تنظيم فعاليات القمة، ومساعدة الضيوف وتوجيههم إلى الجلسات، والإجابة عن تساؤلاتهم، وتقديم المساعدة لهم، بينهم 10 متطوعين من أصحاب الهمم.

وأكد إعداد فريق المتطوعين بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع، وفق مهارات وقدرات خاصة، تمكنهم من التعامل مع الضيوف من مختلف الجنسيات بلغات مختلفة.

وتنوعت إعاقات المتطوعين في القمة ما بين سمعية وحركية، وحرصت القمة على توفير مترجمين للغة الإشارة لمساعدتهم في تأدية مهامهم.

وقال متطوعون من أصحاب الهمم لـ«الإمارات اليوم» حليمة الطنيجي، ريم الحوسني، حامد الهاشمي، إن تجربة التطوع التي يمارسها بعضهم لأول مرة، تعد ممتعة.