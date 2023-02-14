الامارات | «أكسنتشر» تطلق تقرير «تجارب المتعاملين والإنصاف في مجال الخدمات الحكومية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت القمة العالمية للحكومات، بالتعاون مع «أكسنتشر»، تقريراً بعنوان «تجارب المتعاملين والإنصاف في مجال الخدمات الحكومية»، استطلع آراء 7500 مستخدم للخدمات الحكومية في 14 دولة، وتم تصنيفهم ضمن ثلاث مجموعات: المواطن الرقمي والمتعلم الرقمي والمستخدم الحذر.

واستعرض التقرير الإجراءات الرئيسة التي ينبغي اتباعها لإلهام وتمكين الجيل التالي من الخدمات الحكومية، ويقدم توصيات للتغلب على بعض التحديات التي تواجهها المؤسسات الحكومية في أعقاب جائحة «كوفيد-19».

ويحدد التقرير أهم التحديات التي تجعل التعامل مع التحديات المفاجئة أثناء الأزمات أكثر صعوبة كالميزانيات الضيقة والضغوط الاقتصادية والسياسية.

وصنفت «أكسنتشر» شخصيات المستخدمين لإيضاح كيفية تشكّل احتياجات المواطنين، من خلال تكرار التفاعل ومستوى المهارات الرقمية، والوصول إلى الأدوات الرقمية والوصول إلى الإنترنت. ولكي تتمكن مؤسسات الخدمات الحكومية من تصميم وتقديم خدمات فعالة للجميع، يجب عليها فهم تنوع المستخدمين، ومراعاة هذه العوامل، وكيفية ارتباطها بخصائص مثل الدخل والنوع الاجتماعي والعمر والعرق.

ويحدد التقرير أربعة إجراءات رئيسة للحكومات، تتمثل في اعتماد عدالة توفير الخدمات كمقياس أداء رئيس، والاستثمار في التواصل لفهم احتياجات العملاء، وتطوير منصات بسيطة ومتكاملة ومرنة للخدمات، وتطوير قدرات القوى العاملة في القطاع الحكومي، وتزويدها بمهارات جديدة.

وقال مدير عام الاستراتيجية والاستشارات في أكسنتشر الشرق الأوسط، جيانماريو بيسانو: «لقد أدت الجائحة إلى تسريع حاجة الحكومات لرقمنة خدماتها، وسلطت الضوء على أهمية إتاحة الخدمات للجميع».

وأضاف: «من المهم إعادة تشكيل المؤسسات، لتكون قادرة على مواجهة العراقيل، وتسريع النمو من خلال بناء نواة رقمية متماسكة، والاستثمار بالتقنيات الجديدة».