الامارات | محمد بن زايد: نهدف للإسهام في خدمة البشرية لمستقبل أكثر تطوراً

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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد: نهدف للإسهام في خدمة البشرية لمستقبل أكثر تطوراً والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 13 فبراير 2023
أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، أن الإمارات تهدف إلى الإسهام في خدمة البشرية لمستقبل أكثر تطوراً ورخاءً وازدهاراً.
وقال سموه في تغريدة على «تويتر»: بمشاركة عالمية واسعة.. شهدت انطلاق القمة العالمية للحكومات في دبي التي تستعرض أبرز التحديات العالمية الحالية والمستقبلية وأفضل سبل تطوير الأداء الحكومي والمؤسسي.. نهدف في دولة الإمارات إلى الإسهام في خدمة البشرية لمستقبل أكثر تطوراً ورخاءً وازدهاراً.
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