الامارات | اطلاق "التاكسي الجوي" في دبي عام 2026.. وتشغيله بين المدن قيد الدراسة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 13 فبراير 2023

قال المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات في دبي أحمد هاشم بهروزيان ل "الامارات اليوم" أن محطة التاكسي الجوي المزمع انشائها بالقرب من مطار دبي الدولي، ستكون جاهزة في العام 2026، وأنها ستكون متصلة بمحطة مترو طيران الإمارات بهدف التكامل مع وسائل النقل الجماعي، كاشفا ان خدمة التاكسي الجوي ممكن ان تعمل كذلك بين المدن الإماراتية في حال تم خلال الفترة المقبلة الاتفاق مع الجهات المعنية على تجهيز محطات لاستقبال المركبات الطائرة.



وأفاد بهروزيان بأن احتمال البدء في تشغيل أكثر من محطة في دبي خلال عملية الاطلاق قائم، وذلك في مواقع أخرى تم تحديدها مثل منطقة دبي مارينا ونخلة الجميرا وداون تاون، مضيفا أن تأكيد جاهزية المحطات الثلاثة ضمن المرحلة الأولى من إطلاق الخدمة سيتم لاحقا خلال السنوات الثلاث المقبلة.



وأشار بهروزيان الى أن المفاوضات والتعاون مع الجهات المعنية في الامارات الأخرى ممكن ان يفضي مستقبلا الى انشاء عدد من محطات التاكسي الجوي التي ستسمح بتشغيل رحلات بين دبي وامارة أبو ظبي وبين دبي والامارات الشمالية.

وعن مدى قدرتها على قطع المسافات ضمن الشحنة الواحدة، قال انها ممكن ان تتنقل عبر المدن إذا ما تم تجهيز محطات التاكسي، اذ انها قادرة ان تطع ما يزيد عن 240 كيلومتر في الرحلة الواحدة.

واعتبر أن خدمة التاكسي الجوي ممكن أن تكون جذابة ومغرية بالنسبة للسائحين وكذلك لرجال الأعمال، متوقعا ان تلقى اقبالا من الفئتين لا سيما للتنقل بين المدن حيث السرعة والمتعة في آن واحد.

وأوضح أن محطة التاكسي الجوي بالقرب من المطار تتكون من مهبطين أحدهما للإقلاع والأخر للهبوط بالإضافة الى 4 مواقف للاستراحة والشحن الكهربائي حيث أن المركبة الطائرة صديقة للبيئة تعمل بالطاقة الكهربائية ، ما يجعل الانتقال بها مريح نظرا لانعدام الانبعاثات الكربونية منها ولصوتها الهادئ مقارنة بالطائرات الأخرى.