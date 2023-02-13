الامارات | السيسي: نثمن دور الإمارات الداعم لمصر في مختلف الظروف

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 13 فبراير 2023

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أنه لولا دعم دولة الإمارات وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة والأشقاء، لما كانت مصر قادرة على تجاوز محنتها بعد أحداث 2011، مثمناً دور الإمارات الداعم لمصر في مختلف الظروف والأوقات.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسي في القمة العالمية للحكومات المنعقدة في الإمارات، وشارك الرئيس المصري فيها بجلسة خاصة كضيف شرف القمة.

وقال الرئيس السيسي إن مصر واجهت مجموعة من التحديات منذ 2011 من أهمها الطاقة والموارد، مضيفاً أن العمل والصبر والتضحية عوامل رئيسية لنجاح الدول والمجتماعات.