الامارات | 2.4 دقيقة زمن الاستجابة للحالات الطارئة في القصيص

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اطّلع القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، على إنجازات وإحصاءات مركز شرطة القصيص، وذلك ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، ومدير مركز شرطة جبل علي، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، اللواء الدكتور عادل السويدي.

واطلع المري على المؤشرات الاستراتيجية للمركز، منها بلوغ نسبة تواجد الضابط المناوب في مواقع البلاغات 100%، ليحققوا بذلك المستهدف المطلوب، وتحقيق متوسط زمن الاستجابة للحالات الطارئة 2.4 دقيقة، فيما كان المستهدف ثلاث دقائق.

وأشاد بجهود قسم السجلات المرورية وحرصهم على سلامة مستخدمي الطريق وحفظ الأرواح من خلال الانتشار الجيد للدوريات في منطقة الاختصاص، ما أدى إلى تسجيل صفر% نسبة القضايا المرورية المجهولة خلال السنوات الثلاث الماضية.

كما اطّلع على إحصاءات مركز إسعاد المتعاملين، حيث بلغت نسبة السعادة الوظيفية 98% في العام الماضي، بينما بلغت نسبة الاقتراحات التي تم الرد عليها 100%، كما بلغت نسبة سعادة المتعاملين عن الخدمات المقدمة 100% خلال العام الماضي، وفق استطلاع الرأي العام.