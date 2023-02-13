الامارات | حمدان بن محمد: نضع تجاربنا في خدمة الوطن العـربي لتعزيز مشاركة الشباب في صنع المستقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن القمة العالمية للحكومات تجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في صناعة المستقبل، والارتقاء بالعمل الحكومي إلى آفاق تمكنه من الاستثمار الأمثل في الإنسان، ومنح الشباب فرصة المشاركة في صنع القرار.

جاء ذلك خلال حضور سموه جانباً من جلسات الاجتماع العربي للقيادات الشابة، الذي انعقد أمس ضمن أعمال اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات التي تعقد في دبي اليوم، وتستمر حتى الأربعاء.

وقال سموه: «تمكين الشباب محور ثابت في أجندة القمة العالمية للحكومات.. نحتاج كعرب أكثر من أي وقت مضى إلى قيادات شابة طموحة في مفاصل العمل الحكومي.. نطمح إلى تحقيق أوسع مشاركة من أصحاب الأفكار الخلاقة والمبادرات المبتكرة للارتقاء بمسيرة التنمية على امتداد الوطن العربي.. لدينا وزراء شباب ونماذج عربية ملهمة تمنحنا الثقة والتفاؤل بمستقبل أفضل».

وأضاف سمو ولي عهد دبي: «يسعدنا ما شهدناه من حضور متميز وأفكار جديدة، وحوارات معمقة وتفاعل إيجابي ضمن (الاجتماع العربي للقيادات الشابة).. اهتمام جوهري بقضايا الهوية واللغة العربية وتحديات المستقبل.. أشكر أخي سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان على جهوده المتميزة في دعم وتمكين الشباب العربي، وبناء الشخصية والمواطنة الإيجابية».

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدات على «تويتر»: «ضمن فعاليات اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات، سعدت بحضور جلسات الاجتماع العربي للقيادات الشابة.. دولة الإمارات وبرؤية الآباء المؤسسين راهنت وكسبت الرهان على الشباب، فهم ثروة الوطن الحقيقية، ونضع تجاربنا في خدمة الوطن العربي لتعزيز مشاركة الشباب في مسيرة التنمية وصنع المستقبل».

وأضاف سموه: «القمة العالمية للحكومات تجسد رؤية محمد بن راشد في منح الشباب فرصة المشاركة في صنع القرار، وأشكر أخي ذياب بن محمد بن زايد على جهوده المتميزة في دعم وتمكين الشباب العربي.. نحتاج كعرب أكثر من أي وقت مضى إلى قيادات شابة للارتقاء بالعمل الحكومي العربي لآفاق جديدة».

وحضر إلى جانب سموه، الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، ووزيرة تنمية المجتمع شما بنت سهيل المزروعي، ووزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات عمر بن سلطان العلماء.

ولي عهد دبي:

«(العالمية للحكومات) تجسّد رؤية محمد بن راشد في منح الشباب فرصة المشاركة في صنع القرار».

«أشكر أخي ذياب بن محمد بن زايد على جهوده المتميزة في دعم وتمكين الشباب العربي».