الامارات | «وجبات دليفري» تتسلل إلى مدارس خاصة عبر «أونلاين»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذّرت مدارس خاصة في الإمارات الشمالية، من انتشار ظاهرة وجبات «دليفري» أثناء وقت الراحة، يطلبها طلبة «أونلاين»، ورصدت المدارس تجمّع سائقي «دليفري» أمام بوابات المدارس خلال أوقات الراحة يحملون وجبات سريعة للطلبة.

وأوضحت المدارس أنها لا تستطيع منع الطلبة من استلام الوجبات السريعة بعد شرائها لتفادي تعرّضهم والمطاعم لخسائر مالية، لافتة إلى أن ذوي الطلبة يتحملون مسؤولية الحفاظ على صحة أبنائهم من تناول وجبات قد لا تناسب أعمارهم، إذ يملك الطلبة بطاقات بنكية تؤهلهم لشراء الوجبات أونلاين، أو من خلال الدفع الكاش عند الاستلام.

وحذر طبيب أسرة الدكتور عادل السجواني، من مخاطر الوجبات السريعة كونها تحمل مخاطر صحية، وأن هناك دراسة نشرتها جامعة في كوريا الجنوبية ربطت بين الاستخدام المفرط للوجبات السريعة والمشروبات المحلاة الغنية بالسكريات وبين مشكلات صحية نفسية بين اليافعين والشباب، ورصدت الدراسة أن من يفرط في تناول الوجبات السريعة أكثر عرضة للاكتئاب والغضب والتوتر والقلق والأمراض النفسية.

وأضاف أن الوجبات السريعة تحمل سعرات حرارية عالية ليس لها قيمة غذائية، وقد تسبب أمراض القلب وتصلب الشرايين وارتفاع الدهون والكوليسترول وأمراض السكري التي تسبب الفشل الكلوي وأمراض القدم السكري والمشكلات العصبية.

وأوضح أنه يجب توعية الطلبة على اتباع نظام غذائي صحي لأن نسبة الضغط والسكري في تزايد محلياً وعالمياً، وأهمية تناول وجبات قليلة السكريات والزيوت المهدرجة، لافتاً إلى أن منظمة الصحة العالمية أوصت بزيادة النشاط الرياضي للطلبة إلى 150 دقيقة مع تمارين من مكثفة إلى متوسطة، مطالباً ذوي الطلبة بتدريب أبنائهم على الوجبات الصحية والابتعاد عن تناول وجبات تؤدي إلى ضعف التحصيل الدراسي.

وقالت إدارات مدرسية، إن تساهل ذوي الطلبة بمنحهم أبناءهم أموالاً وبطاقات بنكية لشراء وجبات سريعة أثناء الدوام الدراسي أدت إلى تكرار ظاهرة شراء الطلبة للوجبات السريعة، وتخليهم عن الوجبات الغذائية الصحية التي يتم احضارها من المنازل أو التي يتم بيعها في المقاصف المدرسية.

وأضافت أنها تولت توعية الطلبة بمخاطر الوجبات السريعة على حالتهم الصحية، ومدى السعرات الحرارية التي تحتويها كل وجبة وتأثيرها على لياقتهم البدنية ومستواهم التعليمي، كونها تحتوي على أملاح ودهون ومواد حافظة، مؤكدة أنها لا تستطيع منع الطلبة من طلب الوجبات واستلامها من سائقي الـ«دليفري»، ما يؤدي إلى تجمّع سائقي دليفري أمام أبواب المدارس لتسليم الطلبة الوجبات خلال وقت الراحة.

وأشارت إلى أن منع الطلبة من استلام وجباتهم يؤدي إلى خسارتهم قيمة الوجبات، أو يؤدي إلى إرجاع الوجبات للمطاعم دون دفع ثمنها من قبل الطلبة، وفي الحالتين هناك خسارة مالية للطرفين، وأن المدارس تتفادى اللجوء إلى هذا الأسلوب وتعمل على تثقيف الطلبة وتوعيتهم صحياً حول مخاطر تناول الوجبات غير الصحية.

رسائل نصية

أكدت مدارس خاصة أنها ترسل رسائل نصية لذوي الطلبة تحثهم على أهمية تناول أبنائهم وجبات صحية والتخلي عن الوجبات السريعة، وأهمية إحضار الطلبة فواكه ومشروبات صحية، والابتعاد عن المشروبات التي تحتوي على سكريات أو مواد غازية، مشيرة إلى أن بعض الطلبة لديهم سمنة مفرطة ولا يستطيعون أداء التمارين الصباحية أو حصص الرياضة، ويجب على ذويهم الانتباه للوجبات الغذائية التي يتناولها أبناؤهم، وأهمية ممارسة الأنشطة الرياضية للحفاظ على لياقتهم وحالتهم الصحية.