الامارات | محمد بن راشد: تنسيق الرؤى الحكومية العربية وتبادل الخبرات يسهمان في تحقيق التنمية المستدامة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أمس، وعلى هامش اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2023 التي تنطلق في دبي اليوم، الوزراء ومحافظي المصارف والبنوك المركزية في الدول العربية، ورؤساء ومديري المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، المشاركين في منتدى المالية العامة للدول العربية الذي انعقدت أعماله أمس.

ورحّب سموه بالمشاركة العربية الواسعة في أعمال القمة العالمية للحكومات، وتناول اللقاء أهمية القمة في تطوير العمل الحكومي وتعزيز التعاون بين الدول العربية.

وأشار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى أن تنسيق الرؤى الحكومية العربية وتبادل الخبرات يسهمان في تحقيق التنمية المستدامة.

وأعرب وزراء المالية العرب خلال اللقاء عن تطلعهم لتعزيز تعاون بلدانهم مع دولة الإمارات، والاستفادة من مشاركتهم في القمة العالمية للحكومات، لعرض تجارب دولهم التنموية، والاطلاع على أحدث التوجهات الحكومية العالمية في ما يتعلق بالإدارة وتطوير عمل المؤسسات الرسمية.

كما التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا. وتناول اللقاء عدداً من الموضوعات المتصلة بالوضع الاقتصادي العالمي، والعلاقات بين دولة الإمارات وصندوق النقد الدولي، ودور الاقتصاد الإماراتي المتنامي والمتنوع بوصفه نموذجاً فاعلاً في دعم بيئة الأعمال.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال اللقاء، الذي حضره سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، أهمية جلسات القمة التي تستشرف مستقبل بناء اقتصاد مستدام، وترسخ التعاون المشترك بين الدول، وتعزز فرص الاستثمار، وتبحث توفير فرص عمل أكبر للشباب خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات.

من جانبها، عبّرت جورجيفا عن تطلع البنك لمواصلة علاقات التعاون المتميزة مع دولة الإمارات التي تقدم نموذجاً اقتصادياً ملهماً يحتذى، مشيدةً بالأداء الاقتصادي الإماراتي، ومثمنة الجهود الكبيرة التي تقدمها دولة الإمارات عبر منصة القمة العالمية للحكومات التي تجمع صناع قرار وخبراء عالميين ومختصين في شتى المجالات، حيث توفر لهم بيئة خصبة للحوار الهادف البناء، وتبادل الرؤى والأفكار والمقترحات الجادة والتجارب الملهمة، من أجل تعاون تعود نتائجه بالخير على البشرية.

نائب رئيس الدولة:

«جلسات القمة تستشرف مستقبل بناء اقتصاد مستدام وترسخ التعاون المشترك بين الدول».