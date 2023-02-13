الامارات | محمد بن راشد: تعاون المنتدى الاقتصادي و«العالمية للحكومات» يرسّخ الحوار العالمي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أمس، مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، البروفيسور كلاوس شواب.

ورحّب سموه بمشاركة البروفيسور كلاوس شواب في أعمال القمة العالمية للحكومات، وتناول اللقاء أهمية التنسيق بين الحكومات العالمية للوصول إلى صيغ مشتركة لمواجهة التحديات ومستجدات الخريطة الاقتصادية العالمية. وأشار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى أن التعاون بين منتدى «دافوس» و«القمة العالمية للحكومات» يسهم في ترسيخ الحوار العالمي، وتقديم الرؤى الكفيلة بتطوير العمل المؤسسي، بما ينعكس بصورة إيجابية على خطط التنمية ونمو الاقتصادات العالمية. وثمّن سموه الدور الذي يلعبه منتدى «دافوس» في هذا السياق، عبر خبرة طويلة راكمها لأكثر من نصف قرن.

من جانبه، أشار البروفيسور كلاوس شواب إلى الدور الحيوي الذي تلعبه القمة العالمية للحكومات، في صياغة رؤى جديدة للعمل الحكومي والتعاون الدولي، كما أشاد مؤسس ورئيس منتدى «دافوس» بمستوى النقاشات والحوارات الدولية والمحاور الثرية التي شهدتها القمة العالمية للحكومات على امتداد دوراتها الماضية.