الامارات | حمدان بن محمد: نضع تجاربنا بخدمة الوطن العربي لتعزيز مشاركة الشباب في مسيرة التنمية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مجموعة صور من ضمن فعاليات اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات.

وقال سموه: "ضمن فعاليات اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات، سعدت بحضور جلسات الاجتماع العربي للقيادات الشابة...".

وأضاف سموه: "دولة الإمارات وبرؤية الآباء المؤسسين راهنت وكسبت الرهان على الشباب فهم ثروة الوطن الحقيقية، ونضع تجاربنا في خدمة الوطن العربي لتعزيز مشاركة الشباب في مسيرة التنمية وصنع المستقبل".