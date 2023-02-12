3 تجارب مشوقة في أبوظبي ستأخذك إلى عالم آخر

هل سألت نفسك من قبل لماذا تسافر؟ هل تريد تجربة ثقافة جديدة والتعرف على عادات وتقاليد لم تعشها من قبل؟ أم أنك تريد ممارسة بعض الأنشطة الجديدة؟ أو ربما تريد أن تشحن طاقتك بعد قضاء شهور في العمل دون راحة؟

لكل مسافر أسبابه التي تدفعه للسفر، ولحسن الحظ أن الوجهات السياحية في أبوظبي تمتلك كل المقومات لتلبي جميع احتياجات الزوار، فنجد أماكن طبيعية لمحبي رياضة المشي لمسافات طويلة وشواطئ لممارسة رياضة الغوص أو ركوب الأمواج بالألواح الشراعية ومدن ترفيهية لعشاق المغامرة ومتاحف لمحبي الثقافة والفن.

سنكشف لك في هذه المقالة 3 تجارب مذهلة في أبوظبي ستأخذك إلى عالم مختلف عن الذي تعرفه:

ياس ووتر وورلد أبوظبي: الواقع الافتراضي

ياس ووتر وورلد أبوظبي هي حديقة مائية شهيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تقدم أكثر من 40 تجربة مائية. بجانب احتوائها على أفضل الأفعوانيات والمنزلقات المائية، توفر الحديقة تجربة واقع افتراضي تحت الماء لا مثيل لها في الشرق الأوسط.

في هذه التجربة، يمكنك الاستمتاع بأربعة عوالم مختلفة، بما في ذلك:

انزلاق واقعي أسفل قمم الجبال الثلجية والمنحدرات الشديدة.

الغوص العميق في المحيط حيث بقايا الغواصات والسفن الغارقة.

لقاء عن قرب مع الفقمة ومخلوقات بحرية مختلفة.

استكشاف محطة فضائية مهجورة فوق الأرض.

بجانب تجربة الواقع الافتراضي، لخوض مغامرة خماسية الأبعاد من خلال رحلة لاكتشاف 'أسطورة اللؤلؤة المفقودة' وهي قصة تراثية عن فتاة صغيرة تدعى "دانا" والتي تشرع في مهمة للبحث عن لؤلؤة ضخمة ستعيد قريتها لمجدها السابق. تتوفر تذاكر الحديقة المائية في عدة فئات منها التذاكر السنوية أو تذاكر اليوم الواحد كما يوجد عروض للعائلات والأصدقاء.

عالم وارنر براذرز: عوالم الأبطال الخارقين

هنا يمكنك مقابلة شخصيات الرسوم المتحركة والأبطال الخارقين لأفلام ومسلسلات وارنر براذرز في موطنهم الأصلي حيث التجارب التفاعلية والتأثيرات السمعية والبصرية التي ستقلب الخيال لحقيقة.

على سبيل المثال، مدينة غوثام الشهيرة وهي موطن باتمان وأعدائه، ستحقق لك هذه المدينة حلم طفولتك والاتحاد مع باتمان ومحاربة قوى الشر التي تهدد المدينة في تجربة تفاعلية مميزة. أما إذا كنت من محبي سوبرمان، فعليك الذهاب إلى مدينة متروبوليس والتي يشار إليها أيضا باسم مدينة الغد، حيث تنضم إلى سوبرمان و أعضاء فريق العدالة الآخرين.

أما إذا كنت تبحث عن شيئ أكثر مرحاً فعليك تجربة إحدى الألعاب الآتية:

مغامرة نهر بيدروك مع ذا فلينستونز: عش أجواء ما قبل التاريخ مع عائلة ذا فلينستونز.

فاست آند فيريوس: قم بتجربة هذه اللعبة إذا كنت من محبي السرعة وشاهد وايل إي. كايوتي يحاول الإمساك بـ روود رنر.

متحف ألغاز سكوبي-دو: استمتع بمغامرة لا تنسى مع سكوبي-دو وساعده في حل الألغاز الممتعة.

عالم فيراري: محاكاة الواقع

يعشق العديد من الأشخاص رياضة سباق السرعة ولكن قد يجدونها مكلفة. في عالم فيراري يمكنك تجربة سباق السيارات والشعور بالتشويق الذي يشعر به المتسابق المحترف. تقدم المدينة الترفيهية لعبة محاكاة الواقع تُدعى "تحدّي سكوديريا" حيث يمكنك صقل مهاراتك في سباق فورمولا 1.

بالإضافة إلى ذلك، تمتلك مدينة عالم فيراري تجربة محاكاة متعددة الحواس تُسمى "رحلة في سماء إيطاليا" تتيح للضيوف رؤية وتجربة الجبال ومزارع الكروم والمدن والقرى في إيطاليا. تم إنشاء هذا المسرح على طريقة السباق المفتوح الشهير "ميل ميليا" ويقدم تجربة سينمائية فريدة من نوعها لن تجدها في أي مكان آخر.

كل ما تتمناه في مدينة واحدة

تتوفّر مختلف الوجهات الترفيهية و الفعاليات في أبوظبي مما يجعلها المدينة المثالية لمحبي السفر، سواء كنت تحب المرح أو السرعة أو المغامرات أو جميع ما سبق، فعليك أخذ إمارة أبوظبي في عين الاعتبار وخاصة جزيرة ياس في رحلتك القادمة.